Песков поставил условие США для возобновления договора ДСНВ

28 февраля 2023 в 02:48 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков озвучил условие для возвращения участия России в ДСНВ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III Концептуальный подход стран Запада, действующих под эгидой США, по отношению к России должен измениться. Лишь после этого Россия возобновит свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Разумеется, условия должны как-то поменяться, должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, в их понимании озабоченности нашей страны нашей собственной безопасностью, в понимании тезиса ее неделимости. То есть безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой», — заявил Песков в интервью газете «Известия». Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сделал заявление, что Россия и США должны возобновить полное исполнение ДСНВ, пишет RT. По его словам, этот и другие договоры обеспечивали безопасность всего мирового сообщества.

Концептуальный подход стран Запада, действующих под эгидой США, по отношению к России должен измениться. Лишь после этого Россия возобновит свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Разумеется, условия должны как-то поменяться, должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, в их понимании озабоченности нашей страны нашей собственной безопасностью, в понимании тезиса ее неделимости. То есть безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой», — заявил Песков в интервью газете «Известия». Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сделал заявление, что Россия и США должны возобновить полное исполнение ДСНВ, пишет RT. По его словам, этот и другие договоры обеспечивали безопасность всего мирового сообщества.