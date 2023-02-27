27 февраля 2023

Песков поставил условие США для возобновления договора ДСНВ

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Дмитрий Песков озвучил условие для возвращения участия России в ДСНВ Фото:
новость из сюжета
Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III

Концептуальный подход стран Запада, действующих под эгидой США, по отношению к России должен измениться. Лишь после этого Россия возобновит свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется, условия должны как-то поменяться, должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, в их понимании озабоченности нашей страны нашей собственной безопасностью, в понимании тезиса ее неделимости. То есть безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой», — заявил Песков в интервью газете «Известия».

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сделал заявление, что Россия и США должны возобновить полное исполнение ДСНВ, пишет RT. По его словам, этот и другие договоры обеспечивали безопасность всего мирового сообщества.

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Концептуальный подход стран Запада, действующих под эгидой США, по отношению к России должен измениться. Лишь после этого Россия возобновит свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Разумеется, условия должны как-то поменяться, должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, в их понимании озабоченности нашей страны нашей собственной безопасностью, в понимании тезиса ее неделимости. То есть безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой», — заявил Песков в интервью газете «Известия». Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сделал заявление, что Россия и США должны возобновить полное исполнение ДСНВ, пишет RT. По его словам, этот и другие договоры обеспечивали безопасность всего мирового сообщества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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