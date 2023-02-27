На свердловском телевидении появилось фейковое предупреждение об угрозе ракетного удара в Екатеринбурге. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«С телевизора прозвучало предупреждение о воздушной тревоге. Увидела это на нескольких каналах, когда ребенок смотрел мультики. Переключила на „Россию 24“, там уже ничего такого не было», — сообщила читательница, опубликовав запись с экрана, на котором звучит предупреждение о воздушной тревоге.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что инцидент стал результатом хакерской атаки на телеканалы и радиостанции. Серверы были взломаны.
Ранее подобные предупреждения звучали по радио в Свердловской области. В МЧС сообщали, что такие сообщения фейковые и стали результатом хакерской атаки на радиостанции.
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