Свердловчан напугало сообщение о воздушной тревоге на телевизорах. Видео

28 февраля 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Фейковое сообщение о ракетных ударах появилось сразу на нескольких каналах Фото: Анна Майорова © URA.RU На свердловском телевидении появилось фейковое предупреждение об угрозе ракетного удара в Екатеринбурге. Об этом сообщили читатели URA.RU. «С телевизора прозвучало предупреждение о воздушной тревоге. Увидела это на нескольких каналах, когда ребенок смотрел мультики. Переключила на „Россию 24“, там уже ничего такого не было», — сообщила читательница, опубликовав запись с экрана, на котором звучит предупреждение о воздушной тревоге. В пресс-службе МЧС России сообщили, что инцидент стал результатом хакерской атаки на телеканалы и радиостанции. Серверы были взломаны. Ранее подобные предупреждения звучали по радио в Свердловской области. В МЧС сообщали, что такие сообщения фейковые и стали результатом хакерской атаки на радиостанции.

На свердловском телевидении появилось фейковое предупреждение об угрозе ракетного удара в Екатеринбурге. Об этом сообщили читатели URA.RU. «С телевизора прозвучало предупреждение о воздушной тревоге. Увидела это на нескольких каналах, когда ребенок смотрел мультики. Переключила на „Россию 24“, там уже ничего такого не было», — сообщила читательница, опубликовав запись с экрана, на котором звучит предупреждение о воздушной тревоге. В пресс-службе МЧС России сообщили, что инцидент стал результатом хакерской атаки на телеканалы и радиостанции. Серверы были взломаны. Ранее подобные предупреждения звучали по радио в Свердловской области. В МЧС сообщали, что такие сообщения фейковые и стали результатом хакерской атаки на радиостанции.