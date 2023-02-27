Дума Сургута разрешила продать гостиницу ради ремонта офиса мэрии

28 февраля 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Продавать гостиницу будут через электронный аукцион Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Большее половины депутатов Сургута проголосовали за продажу гостиницы «Кедр» стоимостью 148 миллионов рублей ради ремонта офисного здания мэрии, куда должны будут переехать сотрудники администрации после завершения строительных работ из арендуемого офис-центра. Положительное решение о продаже гостиницы народные избранники приняли на 15 заседании городской думы, передает журналист URA.RU. «На заседании из 24 депутатов присутствовало 16. Они единогласно проголосовали за продажу гостиницы „Кедр“. Деньги от реализации пойдут на ремонт здания мэрии расположенного на улице Маяковского. Изначальная сумма торгов составит 148 миллионов 690 тысяч рублей», — передает журналист из думы города. Речь идет о гостинице, расположенной на улице Островского, рядом с центральным рынком. Общая площадь объекта — порядка 3 тысяч метров квадратных. Продавать гостиницу будут с помощью открытого аукциона в электронной форме. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута продает гостиницу, чтобы отремонтировать себе офис. Сотрудники администрации предложили депутатам города продать гостиницу «Кедр» и акции акционерно общества «Агентство воздушных сообщений» для ремонта офисного здания на Маяковского.

Большее половины депутатов Сургута проголосовали за продажу гостиницы «Кедр» стоимостью 148 миллионов рублей ради ремонта офисного здания мэрии, куда должны будут переехать сотрудники администрации после завершения строительных работ из арендуемого офис-центра. Положительное решение о продаже гостиницы народные избранники приняли на 15 заседании городской думы, передает журналист URA.RU. «На заседании из 24 депутатов присутствовало 16. Они единогласно проголосовали за продажу гостиницы „Кедр“. Деньги от реализации пойдут на ремонт здания мэрии расположенного на улице Маяковского. Изначальная сумма торгов составит 148 миллионов 690 тысяч рублей», — передает журналист из думы города. Речь идет о гостинице, расположенной на улице Островского, рядом с центральным рынком. Общая площадь объекта — порядка 3 тысяч метров квадратных. Продавать гостиницу будут с помощью открытого аукциона в электронной форме. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута продает гостиницу, чтобы отремонтировать себе офис. Сотрудники администрации предложили депутатам города продать гостиницу «Кедр» и акции акционерно общества «Агентство воздушных сообщений» для ремонта офисного здания на Маяковского.