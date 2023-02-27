У челябинцев вырос спрос на ипотеку

Объем ипотечного портфеля за год возрос на 15% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области в 2022 году на 15% увеличили ипотечный портфель. Как отметили в пресс-службе отделения Банка России по региону, общая задолженность по жилищным кредитам составила 254 млрд рублей.

«По данным на 1 января 2023 года, общая задолженность жителей Челябинской области по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) составила 254 млрд рублей. За год ипотечный портфель увеличился на 15%», — отметили в Банке России.

Средний размер кредита достиг 2,7 млн рублей против 2,1 млн в 2021 году. В среднем жители региона брали ипотеку на 22 года. При этом средневзвешенная ставка снизилась на 0,3% и составила 7,6% годовых.

В центробанке отметили, что спрос на ипотеку в течение года поддерживали льготные программы кредитования. Наиболее востребованной оказалась ипотека с господдержкой. По ней можно было взять в долг под 7% годовых. Общая сумма, на которую жители области в 2022 году оформили кредитов на данных условиях, достигла 17,1 млрд рублей. Банки выдали свыше шести тысяч таких кредитов. Льготная программа в 2023 году продолжила действовать, но под 8% годовых.