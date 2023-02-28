В Госдуме раскрыли реальное отношение Польши к украинцам

Депутат Госдумы Матвейчев: поляки считают украинцев людьми третьего сорта

01 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Поляки все чаще высказываются против украинцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Польше украинцев считают людьми третьего сорта, к ним относятся, как к бывшим рабам, которые используются в самой сложной работе. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев. «Не так давно в Польше был проведен опрос на тему того, как внутри страны относятся к украинцам. Огромный процент — более 70% поляков выступило против украинцев. Они им не нравятся и даже ненавидят их больше русских. При этом 60-70% поддерживают политику правительства по поддержке Украины. Результаты этих опросов даже были озаглавлены смешно: поляки за Украину без украинцев. Это очень точно отражает ситуацию, что поляки относятся к украинцам как к людям третьего сорта, бывшим своим рабам, бывшим своим крепостным, и которые и сейчас используются на самой черной работе», — сказал Олег Матвейчев. Политик отметил, что среди польского населения все чаще звучат антиукраинские заявления. «Когда украинцев стало много в Польше, это вызывает у поляков аллергию и требуют их удалить вообще. И никак к ним не могут привыкнуть и заявляют правительству требования очистить территорию Польши от украинцев. Такие лозунги становятся все больше и больше популярны», — объяснил он. Ранее во время футбольного матча между командами «Сленск» и «Лех» в Польше болельщики вывесили баннер против поддержки Украины в конфликте с РФ. Кроме того, на трибунах появился зачеркнутый трезубец, символизирующий один из государственных символов Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Польше украинцев считают людьми третьего сорта, к ним относятся, как к бывшим рабам, которые используются в самой сложной работе. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев. «Не так давно в Польше был проведен опрос на тему того, как внутри страны относятся к украинцам. Огромный процент — более 70% поляков выступило против украинцев. Они им не нравятся и даже ненавидят их больше русских. При этом 60-70% поддерживают политику правительства по поддержке Украины. Результаты этих опросов даже были озаглавлены смешно: поляки за Украину без украинцев. Это очень точно отражает ситуацию, что поляки относятся к украинцам как к людям третьего сорта, бывшим своим рабам, бывшим своим крепостным, и которые и сейчас используются на самой черной работе», — сказал Олег Матвейчев. Политик отметил, что среди польского населения все чаще звучат антиукраинские заявления. «Когда украинцев стало много в Польше, это вызывает у поляков аллергию и требуют их удалить вообще. И никак к ним не могут привыкнуть и заявляют правительству требования очистить территорию Польши от украинцев. Такие лозунги становятся все больше и больше популярны», — объяснил он. Ранее во время футбольного матча между командами «Сленск» и «Лех» в Польше болельщики вывесили баннер против поддержки Украины в конфликте с РФ. Кроме того, на трибунах появился зачеркнутый трезубец, символизирующий один из государственных символов Украины.