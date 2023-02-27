27 февраля 2023

GW: польские футбольные фанаты выступили против поддержки Украины

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Болельщики вывесили антивоенный баннер в ходе футбольного матча в Польше Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время футбольного матча в Польше футбольные болельщики вывесили баннер против поддержки Украины в конфликте с РФ. Об этом сообщает Gazeta Wroclawska.

«„Это не наша война“ — такой баннер появился на трибунах стадиона „Тарчински Арена“ во время матча Сленск — Лех», — написали в издании. Также на трибунах появился зачеркнутый трезубец, символизирующий один из государственных символов Украины. В материале уточнили, что это уже не первый такой скандал.

Ранее стало известно, что в Европе прошла волна антивоенных протестов против поддержки Киева в российско-украинском конфликте. Причиной тому стал тот факт, что европейцы расплачиваются своим комфортом из-за поставок Киеву вооружения на большие суммы денег, передает «Федеральное агентство новостей».

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Во время футбольного матча в Польше футбольные болельщики вывесили баннер против поддержки Украины в конфликте с РФ. Об этом сообщает Gazeta Wroclawska. «„Это не наша война“ — такой баннер появился на трибунах стадиона „Тарчински Арена“ во время матча Сленск — Лех», — написали в издании. Также на трибунах появился зачеркнутый трезубец, символизирующий один из государственных символов Украины. В материале уточнили, что это уже не первый такой скандал. Ранее стало известно, что в Европе прошла волна антивоенных протестов против поддержки Киева в российско-украинском конфликте. Причиной тому стал тот факт, что европейцы расплачиваются своим комфортом из-за поставок Киеву вооружения на большие суммы денег, передает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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