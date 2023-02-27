GW: польские футбольные фанаты выступили против поддержки Украины

28 февраля 2023 в 07:33 Размер текста - 17 +

Болельщики вывесили антивоенный баннер в ходе футбольного матча в Польше Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время футбольного матча в Польше футбольные болельщики вывесили баннер против поддержки Украины в конфликте с РФ. Об этом сообщает Gazeta Wroclawska. «„Это не наша война“ — такой баннер появился на трибунах стадиона „Тарчински Арена“ во время матча Сленск — Лех», — написали в издании . Также на трибунах появился зачеркнутый трезубец, символизирующий один из государственных символов Украины. В материале уточнили, что это уже не первый такой скандал. Ранее стало известно, что в Европе прошла волна антивоенных протестов против поддержки Киева в российско-украинском конфликте. Причиной тому стал тот факт, что европейцы расплачиваются своим комфортом из-за поставок Киеву вооружения на большие суммы денег, передает «Федеральное агентство новостей».

Во время футбольного матча в Польше футбольные болельщики вывесили баннер против поддержки Украины в конфликте с РФ. Об этом сообщает Gazeta Wroclawska. «„Это не наша война“ — такой баннер появился на трибунах стадиона „Тарчински Арена“ во время матча Сленск — Лех», — написали в издании. Также на трибунах появился зачеркнутый трезубец, символизирующий один из государственных символов Украины. В материале уточнили, что это уже не первый такой скандал. Ранее стало известно, что в Европе прошла волна антивоенных протестов против поддержки Киева в российско-украинском конфликте. Причиной тому стал тот факт, что европейцы расплачиваются своим комфортом из-за поставок Киеву вооружения на большие суммы денег, передает «Федеральное агентство новостей».