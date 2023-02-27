27 февраля 2023

Подростки со сходки «ЧВК „Редан“» переместились к другому ТЦ Кургана, где их настигла полиция. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки от ТРЦ «Гиперсити», где была намечена сходка «ЧВК „Редан“», перешли к ТЦ «Пушкинский» Фото:

Курганские полицейские прибыли к торговому центру «Пушкинский» в Кургане, где собралась толпа подростков. Полицейские провели с ними беседу, подростки начали расходиться, сообщает корреспондент URA.RU.

«У торгового центра „Пушкинский“ Кургана собрались несколько десятков подростков, которые пришли сюда, предположительно от ТРЦ „Гиперсити“. К „Пушкинскому“ прибыли сотрудники полиции, просили подростков разойтись. Подростки расходятся, некоторые отошли от ТЦ дальше. Внутри торгового центра все спокойно, полицейские не пускают подростков в ТЦ», — сообщает корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане у ТРЦ «Гиперсити» собрались несколько десятков молодых людей, чтобы противостоять сторонникам «ЧВК «Редан»». На месте сбора работали сотрудники полиции. По данным источника URA.RU, более 80 несовершеннолетних курганцев доставили в отдел полиции для выяснения личности. Самих представителей движения «ЧВК «Редан»»» возле торгового центра замечено не было. «ЧВК «Редан»» представляет собой молодежную субкультуру. Ее участники вдохновились мангой и аниме (японские комиксы и мультфильмы) «Hunter x Hunter». По данным СМИ, «Редан» выступает против футбольных фанатов, скинхедов и мигрантов. Участники движения устраивают массовые драки в торговых центрах. Ранее сообщалось, что в ТЦ Санкт-Петербурга задержали около 131 подростка. Представители «Редан» и «Анти Редан» собирались и в других городах.

К ТЦ «Пушкинский» прибыли полицейские, чтобы не допустить скопления агрессивно настроенных подростков
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Курганские полицейские прибыли к торговому центру «Пушкинский» в Кургане, где собралась толпа подростков. Полицейские провели с ними беседу, подростки начали расходиться, сообщает корреспондент URA.RU. «У торгового центра „Пушкинский“ Кургана собрались несколько десятков подростков, которые пришли сюда, предположительно от ТРЦ „Гиперсити“. К „Пушкинскому“ прибыли сотрудники полиции, просили подростков разойтись. Подростки расходятся, некоторые отошли от ТЦ дальше. Внутри торгового центра все спокойно, полицейские не пускают подростков в ТЦ», — сообщает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в Кургане у ТРЦ «Гиперсити» собрались несколько десятков молодых людей, чтобы противостоять сторонникам «ЧВК «Редан»». На месте сбора работали сотрудники полиции. По данным источника URA.RU, более 80 несовершеннолетних курганцев доставили в отдел полиции для выяснения личности. Самих представителей движения «ЧВК «Редан»»» возле торгового центра замечено не было. «ЧВК «Редан»» представляет собой молодежную субкультуру. Ее участники вдохновились мангой и аниме (японские комиксы и мультфильмы) «Hunter x Hunter». По данным СМИ, «Редан» выступает против футбольных фанатов, скинхедов и мигрантов. Участники движения устраивают массовые драки в торговых центрах. Ранее сообщалось, что в ТЦ Санкт-Петербурга задержали около 131 подростка. Представители «Редан» и «Анти Редан» собирались и в других городах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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