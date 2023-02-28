Пригожин: ЧВК «Вагнер» еще не встретились лицом к лицу с танками Leopard в Бахмуте

28 февраля 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Бойцы ЧВК «Вагнер» еще не сталкивались с танками Leopard, заявил Евгений Пригожин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие ЧВК «Вагнер» еще не вступали в бой с немецкими танками Leopard, поэтому говорить о них еще рано. Об этом в ответ на запрос корреспондента URA.RU сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Когда встретимся с танками Leopard лицом к лицу, тогда будем говорить на эту тему», — заявил Пригожин. Он добавил, что в связи с этим комментировать возможности и потенциал немецких танков в бою еще рано. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что появилась информация о переброске Вооруженными силами Украины (ВСУ) первых танков Leopard в район Бахмута. Глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер рассказал, что только 30% из 300 танков Leopard, находящихся на службе немецкой армии, готовы участвовать в боевых действиях, передает RT.

Военнослужащие ЧВК «Вагнер» еще не вступали в бой с немецкими танками Leopard, поэтому говорить о них еще рано. Об этом в ответ на запрос корреспондента URA.RU сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Когда встретимся с танками Leopard лицом к лицу, тогда будем говорить на эту тему», — заявил Пригожин. Он добавил, что в связи с этим комментировать возможности и потенциал немецких танков в бою еще рано. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что появилась информация о переброске Вооруженными силами Украины (ВСУ) первых танков Leopard в район Бахмута. Глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер рассказал, что только 30% из 300 танков Leopard, находящихся на службе немецкой армии, готовы участвовать в боевых действиях, передает RT.