В Пентагоне допустили, что конфликт на Украине продлится еще три года

28 февраля 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине может длиться еще несколько лет Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине может продолжаться еще три года. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. «Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года», — заявил Кол. Трансляция велась на C-SPAN. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российский лидер отмечал, что цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевских властей. По мнению секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, следующие три месяца станут определяющими в ходе СВО.

Конфликт на Украине может продолжаться еще три года. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. «Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года», — заявил Кол. Трансляция велась на C-SPAN. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российский лидер отмечал, что цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевских властей. По мнению секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, следующие три месяца станут определяющими в ходе СВО.