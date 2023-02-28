Киеву предложили самостоятельно платить за оружие для ВСУ

01 марта 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

США считают, что Украина должна платить за предоставляемое ей оружие Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация Соединенных Штатов считает, что Украина должна самостоятельно платить за поставляемое ей оружие. Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер. «У них [Киева] в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые [военные] средства. Это очень хорошая мысль, что нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное», — сказала помощник министра обороны Уолландер. Американский политик уточнила, что украинские власти пока «не делали никаких крупных закупок у американских военных компаний». Ранее, как сообщало URA.RU, министр финансов США Джанет Йеллен посетила Киев и объявила о передаче Украине 1,25 млрд долларов. В частности, президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским в Киеве пообещал отправить пакет военной помощи на сумму 460 миллионов долларов. Многие страны стали поддерживать Украину в конфликте с Россией после начала спецоперации. Согласно данным The Hill, США за год потратили на помощь Украине 77,5 миллиарда долларов.

Администрация Соединенных Штатов считает, что Украина должна самостоятельно платить за поставляемое ей оружие. Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер. «У них [Киева] в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые [военные] средства. Это очень хорошая мысль, что нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное», — сказала помощник министра обороны Уолландер. Американский политик уточнила, что украинские власти пока «не делали никаких крупных закупок у американских военных компаний». Ранее, как сообщало URA.RU, министр финансов США Джанет Йеллен посетила Киев и объявила о передаче Украине 1,25 млрд долларов. В частности, президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским в Киеве пообещал отправить пакет военной помощи на сумму 460 миллионов долларов. Многие страны стали поддерживать Украину в конфликте с Россией после начала спецоперации. Согласно данным The Hill, США за год потратили на помощь Украине 77,5 миллиарда долларов.