Джанет Йеллен посетила Киев и объявила о передаче Украине миллиарда долларов

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Владимир Зеленский встретился с Джаннет Йеллен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр финансов США Джанет Йеллен посетила Киев и объявила о передаче Украине 1,25 млрд долларов. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и чиновниками правительства.

«Йеллен также объявила о переводе первых 1,25 млрд долларов из последнего транша экономической и бюджетной помощи в размере 9,9 млрд долларов из Вашингтона. До 30 сентября ожидается получение дополнительных 8,65 миллиарда долларов», — передает Reuters. Глава Минфина США встретилась с Зеленским и выразила готовность поддерживать Украину, сколько потребуется.

Это является частью расходов на сумму 45 миллиардов долларов, которые Конгресс США согласовал в декабре при принятии законодательства о бюджете. Всего США передали Украине более 13 млрд долларов.

Ранее Украину посетил президент США Джо Байден. Во время встречи с Зеленским он пообещал отправить пакет военной помощи на сумму 460 млн долларов.

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Министр финансов США Джанет Йеллен посетила Киев и объявила о передаче Украине 1,25 млрд долларов. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и чиновниками правительства. «Йеллен также объявила о переводе первых 1,25 млрд долларов из последнего транша экономической и бюджетной помощи в размере 9,9 млрд долларов из Вашингтона. До 30 сентября ожидается получение дополнительных 8,65 миллиарда долларов», — передает Reuters. Глава Минфина США встретилась с Зеленским и выразила готовность поддерживать Украину, сколько потребуется. Это является частью расходов на сумму 45 миллиардов долларов, которые Конгресс США согласовал в декабре при принятии законодательства о бюджете. Всего США передали Украине более 13 млрд долларов. Ранее Украину посетил президент США Джо Байден. Во время встречи с Зеленским он пообещал отправить пакет военной помощи на сумму 460 млн долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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