Джанет Йеллен посетила Киев и объявила о передаче Украине миллиарда долларов 27 февраля 2023 в 22:26 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский встретился с Джаннет Йеллен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр финансов США Джанет Йеллен посетила Киев и объявила о передаче Украине 1,25 млрд долларов. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и чиновниками правительства. «Йеллен также объявила о переводе первых 1,25 млрд долларов из последнего транша экономической и бюджетной помощи в размере 9,9 млрд долларов из Вашингтона. До 30 сентября ожидается получение дополнительных 8,65 миллиарда долларов», — передает Reuters . Глава Минфина США встретилась с Зеленским и выразила готовность поддерживать Украину, сколько потребуется. Это является частью расходов на сумму 45 миллиардов долларов, которые Конгресс США согласовал в декабре при принятии законодательства о бюджете. Всего США передали Украине более 13 млрд долларов. Ранее Украину посетил президент США Джо Байден. Во время встречи с Зеленским он пообещал отправить пакет военной помощи на сумму 460 млн долларов. Министр финансов США Джанет Йеллен посетила Киев и объявила о передаче Украине 1,25 млрд долларов. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и чиновниками правительства. «Йеллен также объявила о переводе первых 1,25 млрд долларов из последнего транша экономической и бюджетной помощи в размере 9,9 млрд долларов из Вашингтона. До 30 сентября ожидается получение дополнительных 8,65 миллиарда долларов», — передает Reuters. Глава Минфина США встретилась с Зеленским и выразила готовность поддерживать Украину, сколько потребуется. Это является частью расходов на сумму 45 миллиардов долларов, которые Конгресс США согласовал в декабре при принятии законодательства о бюджете. Всего США передали Украине более 13 млрд долларов. Ранее Украину посетил президент США Джо Байден. Во время встречи с Зеленским он пообещал отправить пакет военной помощи на сумму 460 млн долларов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям