Байден заявил о новой военной помощи Украине

Украина получит от США новый пакет военной помощи на 500 млн долларов. Об этом сообщил американский президент Джо Байден.
«Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования на 500 млн долларов Вооруженным силам Украины», — передает слова Байдена официальный сайт Белого дома. Он добавил, что в этот пакет входят боеприпасы для артиллерии, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения. Также США рассмотрят введение новых санкций против тех, кто оказывают помощь России в обходе санкций, заключил Байден.
Ранее стало известно, что Байден прилетел в Киев. Ряд СМИ выражал мнение, что в ходе своего визита президент США может объявить об еще одной мере помощи Украине.
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Украина получит от США новый пакет военной помощи на 500 млн долларов. Об этом сообщил американский президент Джо Байден. «Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования на 500 млн долларов Вооруженным силам Украины», — передает слова Байдена официальный сайт Белого дома. Он добавил, что в этот пакет входят боеприпасы для артиллерии, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения. Также США рассмотрят введение новых санкций против тех, кто оказывают помощь России в обходе санкций, заключил Байден. Ранее стало известно, что Байден прилетел в Киев. Ряд СМИ выражал мнение, что в ходе своего визита президент США может объявить об еще одной мере помощи Украине.