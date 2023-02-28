NYT: переговоры по Украине принесут только проблемы

01 марта 2023 в 08:14 Размер текста - 17 +

Переговоры ударят по поддержке Киева со стороны граждан США, сказал Брет Стивенс Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Урегулирование конфликта на Украине путем переговоров создаст только больше проблем. Об этом заявил обозреватель американской газеты The New York Times Брет Стивенс. По его мнению, такой шаг окажет негативное влияние на другие государства. «Урегулирование [конфликта на Украине] путем переговоров создаст больше проблем, чем решит», — написал в статье Брет Стивенс. Например, Китай поймет, что США имеют свой предел в оказании военной поддержки Киеву, считает журналист. По его словам, призывы к переговорам по Украине подрывают поддержку страны в американском обществе. Также идея переговоров разрушает «моральный дух» Киева, за счет которого он выживает. С самого начала спецоперации российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта. Однако президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с РФ. Тем не менее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призывали украинского лидера сесть за стол переговоров, пишет RT. Зеленский отказался. Позже французский политик Флориан Филиппо заявил, что президент Украины может такими темпами развязать третью мировую войну, поэтому «его нужно остановить».

Урегулирование конфликта на Украине путем переговоров создаст только больше проблем. Об этом заявил обозреватель американской газеты The New York Times Брет Стивенс. По его мнению, такой шаг окажет негативное влияние на другие государства. «Урегулирование [конфликта на Украине] путем переговоров создаст больше проблем, чем решит», — написал в статье Брет Стивенс. Например, Китай поймет, что США имеют свой предел в оказании военной поддержки Киеву, считает журналист. По его словам, призывы к переговорам по Украине подрывают поддержку страны в американском обществе. Также идея переговоров разрушает «моральный дух» Киева, за счет которого он выживает. С самого начала спецоперации российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта. Однако президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с РФ. Тем не менее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призывали украинского лидера сесть за стол переговоров, пишет RT. Зеленский отказался. Позже французский политик Флориан Филиппо заявил, что президент Украины может такими темпами развязать третью мировую войну, поэтому «его нужно остановить».