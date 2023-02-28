Единороссы в Миассе определились с кандидатурой временного мэра

Егор Ковальчук побывал в Миассе и встретился с депутатами Фото: Илья Московец © URA.RU

Фракция «Единая Россия» в городском собрании Миасса (Челябинской области) 1 марта приняла решение наделить полномочиями и. о. мэра спикера горсобрания Дмитрия Проскурина. Об этом URA.RU сообщили в региональном исполкоме партии. Действующий мэр Григорий Тонких уходит в отставку.

«В Миассе 3 марта состоится депутатская сессия, где примут отставку главы Тонких. Партия ЕР поддержит выдвижение председателя горсобрания Дмитрия Проскурина на должность исполняющего обязанности мэра города», — заявили URA.RU в региональном исполкоме.

Проскурин будет руководить городом, пока депутаты не изберут нового мэра. Ранее Тонких заявил, что уходит в досрочную отставку. Известно, что он уже написал заявление о сложении полномочий и переходит на работу в Государственный ракетный центр им. Макеева (ГРЦ).

Наиболее вероятным кандидатом на пост мэра Миасса считается вице-губернатор Егор Ковальчук. Его кандидатура получила одобрение областных властей и он будет участвовать в конкурсе на пост мэра Миасса. Вместе с вице-губернатором Анатолием Векшиным, курирующим политблок в правительстве региона, 1 марта Ковальчук побывал в Миасс. Местные депутаты изъявили желание лично познакомиться с будущим мэром.