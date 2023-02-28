Курганцы устроили акцию протеста, чтобы защитить мост, который должны убрать

Металлический мост находится возле железнодорожных путей (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане жильцы дома, расположенного на ул. Омский переулок, не дали рабочим демонтировать мост, по которому горожане переходят железнодорожные пути, чтобы добраться до улицы Гоголя. Об этом URA.RU рассказал местный житель. Ранее суд вынес решение демонтировать мост и закрыть отверстие в заборе до путей, так как такой переход опасен для жизни.

«Жильцы дома вышли сегодня к мосту. Они не дали рабочим спилить мост. Из-за этого рабочим пришлось уехать», — сообщил URA.RU родственник одного из жильцов дома. Они выступают против демонтажа моста, так как по этому переходу им проще добраться до центра города.

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги URA.RU сообщили, что переход через железнодорожные пути в районе дома № 12 Омского переулка, расположенный на 2362 км, является несанкционированным и запрещен для прохода граждан. Курганский городской суд, по данным организации, обязал ОАО «Российские железные дороги» демонтировать незаконно построенный металлический мост, расположенный в полосе отвода железной дороги, и восстановить ограждение на месте перехода через пути. «Работы по исполнению решения суда будут производиться в период с с 9:00 часов местного времени 1 марта до до 15:00 часов 3 марта», — объяснили в организации.

Представители компании объяснили, что в 800 метрах от дома есть путепровод по улице Бурова-Петрова с пешеходной дорожкой. В организации отметили, что время прохода от дома до путепровода составляет 11 минут. Там же расположены остановки общественного транспорта.