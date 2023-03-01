На Украине хотят запретить «ЧВК Редан»

01 марта 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

В петиции призвали проводить с подростками беседы об опасности «ЧВК Редан» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Украине написали петицию с просьбой запретить «ЧВК Редан» на всей территории страны. Документ опубликован на сайте президента Украины и собрал уже 677 голосов. Новость по теме Кто такие «ЧВК Редан» и что известно о новой субкультуре. Фото, видео «Эта петиция создана для того, чтобы запретить искусственно созданную на территории России „ЧВК Редан“», — говорится в сообщении. Там уточнили, что группировка ориентирована на молодых украинцев. Также в петиции призвали проводить профилактические беседы об опасности «ЧВК Редан» в учебных заведениях. В настоящее время петиция собрала уже 677 голосов в поддержку запрета группировки. О появлении «ЧВК Редан» стало известно в конце февраля 2023 года. Они стали известны тем, что устраивают массовые драки в торговых центрах России. Позже украинские СМИ сообщили, что представители новой субкультуры устроили сходки в Киеве, Львове и Харькове, передает Life . Украинские власти заявили, что все это «происки российских пропагандистов», пишет MK.RU .

На Украине написали петицию с просьбой запретить «ЧВК Редан» на всей территории страны. Документ опубликован на сайте президента Украины и собрал уже 677 голосов. «Эта петиция создана для того, чтобы запретить искусственно созданную на территории России „ЧВК Редан“», — говорится в сообщении. Там уточнили, что группировка ориентирована на молодых украинцев. Также в петиции призвали проводить профилактические беседы об опасности «ЧВК Редан» в учебных заведениях. В настоящее время петиция собрала уже 677 голосов в поддержку запрета группировки. О появлении «ЧВК Редан» стало известно в конце февраля 2023 года. Они стали известны тем, что устраивают массовые драки в торговых центрах России. Позже украинские СМИ сообщили, что представители новой субкультуры устроили сходки в Киеве, Львове и Харькове, передает Life. Украинские власти заявили, что все это «происки российских пропагандистов», пишет MK.RU.