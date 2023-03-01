На Украине хотят запретить «ЧВК Редан»

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Сходка «ЧВК Редан». Курган
В петиции призвали проводить с подростками беседы об опасности «ЧВК Редан» Фото:

На Украине написали петицию с просьбой запретить «ЧВК Редан» на всей территории страны. Документ опубликован на сайте президента Украины и собрал уже 677 голосов.

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«Эта петиция создана для того, чтобы запретить искусственно созданную на территории России „ЧВК Редан“», — говорится в сообщении. Там уточнили, что группировка ориентирована на молодых украинцев. Также в петиции призвали проводить профилактические беседы об опасности «ЧВК Редан» в учебных заведениях. В настоящее время петиция собрала уже 677 голосов в поддержку запрета группировки.

О появлении «ЧВК Редан» стало известно в конце февраля 2023 года. Они стали известны тем, что устраивают массовые драки в торговых центрах России. Позже украинские СМИ сообщили, что представители новой субкультуры устроили сходки в Киеве, Львове и Харькове, передает Life. Украинские власти заявили, что все это «происки российских пропагандистов», пишет MK.RU.

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На Украине написали петицию с просьбой запретить «ЧВК Редан» на всей территории страны. Документ опубликован на сайте президента Украины и собрал уже 677 голосов. «Эта петиция создана для того, чтобы запретить искусственно созданную на территории России „ЧВК Редан“», — говорится в сообщении. Там уточнили, что группировка ориентирована на молодых украинцев. Также в петиции призвали проводить профилактические беседы об опасности «ЧВК Редан» в учебных заведениях. В настоящее время петиция собрала уже 677 голосов в поддержку запрета группировки. О появлении «ЧВК Редан» стало известно в конце февраля 2023 года. Они стали известны тем, что устраивают массовые драки в торговых центрах России. Позже украинские СМИ сообщили, что представители новой субкультуры устроили сходки в Киеве, Львове и Харькове, передает Life. Украинские власти заявили, что все это «происки российских пропагандистов», пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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