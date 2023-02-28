В Тюменской области за год стало меньше безработных

01 марта 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Количество безработных по сравнению с февралем 2022 годя снизилось на треть Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уровень безработицы в Тюменской области снизился на треть по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводятся на сайте правительства Тюменской области. «Численность безработных в Тюменской области сейчас составляет 3 тысячи 167 человек — на треть меньше, чем на конец февраля 2022 года. Если сравнить с февралем 2019 года, то численность безработных снизилась в полтора раза», — приводятся слова директора областного департамента труда и занятости населения Александра Сидорова. На сайте правительства также указано, что соотношение количества безработных к работающим гражданам составляет в Тюменской области 0,4%. Что, как указывают аналитики, ниже среднего показателя как по Российской Федерации, так и по Уральскому федеральному округу.

Уровень безработицы в Тюменской области снизился на треть по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводятся на сайте правительства Тюменской области. «Численность безработных в Тюменской области сейчас составляет 3 тысячи 167 человек — на треть меньше, чем на конец февраля 2022 года. Если сравнить с февралем 2019 года, то численность безработных снизилась в полтора раза», — приводятся слова директора областного департамента труда и занятости населения Александра Сидорова. На сайте правительства также указано, что соотношение количества безработных к работающим гражданам составляет в Тюменской области 0,4%. Что, как указывают аналитики, ниже среднего показателя как по Российской Федерации, так и по Уральскому федеральному округу.