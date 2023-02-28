28 февраля 2023

В Тюменской области за год стало меньше безработных

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Работа. Тюмень, трудовая книжка, работа
Количество безработных по сравнению с февралем 2022 годя снизилось на треть Фото:

Уровень безработицы в Тюменской области снизился на треть по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводятся на сайте правительства Тюменской области.

«Численность безработных в Тюменской области сейчас составляет 3 тысячи 167 человек — на треть меньше, чем на конец февраля 2022 года. Если сравнить с февралем 2019 года, то численность безработных снизилась в полтора раза», — приводятся слова директора областного департамента труда и занятости населения Александра Сидорова.

На сайте правительства также указано, что соотношение количества безработных к работающим гражданам составляет в Тюменской области 0,4%. Что, как указывают аналитики, ниже среднего показателя как по Российской Федерации, так и по Уральскому федеральному округу.

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Уровень безработицы в Тюменской области снизился на треть по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводятся на сайте правительства Тюменской области. «Численность безработных в Тюменской области сейчас составляет 3 тысячи 167 человек — на треть меньше, чем на конец февраля 2022 года. Если сравнить с февралем 2019 года, то численность безработных снизилась в полтора раза», — приводятся слова директора областного департамента труда и занятости населения Александра Сидорова. На сайте правительства также указано, что соотношение количества безработных к работающим гражданам составляет в Тюменской области 0,4%. Что, как указывают аналитики, ниже среднего показателя как по Российской Федерации, так и по Уральскому федеральному округу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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