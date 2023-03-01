«Коммерсант»: Белоруссия не выплатила российским инвесторам сотни миллионов долларов

02 марта 2023 в 07:44 Размер текста - 17 +

Инвесторы из России испытывают проблемы с получением выплат по белорусским облигациям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские инвесторы не получат выплаты по белорусским еврооблигациям в срок, общая сумма выплат оценивается в 500 млн долларов. Об этом рассказали в Ассоциации владельцев облигаций (АВО). Как уточнили в издании, объем зависших платежей оценивается на уровне до 500 млн долларов, а российские инвесторы не получат выплаты своевременно. «Эмитент не раз сообщал инвесторам, что ведет переговоры с НРД для получения реестра российских держателей, которые учтены в российском депозитарии. Мы полагаем, что основными держателями евробондов Белоруссии были российские инвесторы, как институциональные, так и физлица», — цитирует представителей АВО « Коммерсант ». Регламент исполнения обязательств по европейским еврооблигациям был установлен в апреле 2022 года. Citigroup Global Markets Europe AG и лондонский филиал Citibank, которые выступают в качестве финансовых и трансферных агентов, в июле 2022 года заявили о прекращении выполнения таких операций по отношению к белорусским евробондам. В текущий момент все выплаты поступают на другой счет в ОАО «АСБ Беларусбанк» в белорусских рублях. Чтобы получить деньги, инвесторы должны будут открыть счеты в белорусском банке, а затем подать заявку на исполнение обязательств. Открытие такого счета возможно только при обращении лично, считает адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде. Юристы считают, что попытки решить ситуацию в судебном порядке, не увенчаются успехом. Об актуальных вариантах инвестиций рассказал аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов. По его мнению, инвестировать в 2023 году следует после оценки возможных рисков. Аналитик обратил внимание на риски на валютном рынке, особенно для тех, кто хранил средства в валюте недружественных стран, передает RT. Наиболее стабильными в настоящий момент являются китайские юани. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские инвесторы не получат выплаты по белорусским еврооблигациям в срок, общая сумма выплат оценивается в 500 млн долларов. Об этом рассказали в Ассоциации владельцев облигаций (АВО). Как уточнили в издании, объем зависших платежей оценивается на уровне до 500 млн долларов, а российские инвесторы не получат выплаты своевременно. «Эмитент не раз сообщал инвесторам, что ведет переговоры с НРД для получения реестра российских держателей, которые учтены в российском депозитарии. Мы полагаем, что основными держателями евробондов Белоруссии были российские инвесторы, как институциональные, так и физлица», — цитирует представителей АВО «Коммерсант». Регламент исполнения обязательств по европейским еврооблигациям был установлен в апреле 2022 года. Citigroup Global Markets Europe AG и лондонский филиал Citibank, которые выступают в качестве финансовых и трансферных агентов, в июле 2022 года заявили о прекращении выполнения таких операций по отношению к белорусским евробондам. В текущий момент все выплаты поступают на другой счет в ОАО «АСБ Беларусбанк» в белорусских рублях. Чтобы получить деньги, инвесторы должны будут открыть счеты в белорусском банке, а затем подать заявку на исполнение обязательств. Открытие такого счета возможно только при обращении лично, считает адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде. Юристы считают, что попытки решить ситуацию в судебном порядке, не увенчаются успехом. Об актуальных вариантах инвестиций рассказал аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов. По его мнению, инвестировать в 2023 году следует после оценки возможных рисков. Аналитик обратил внимание на риски на валютном рынке, особенно для тех, кто хранил средства в валюте недружественных стран, передает RT. Наиболее стабильными в настоящий момент являются китайские юани.