01 марта 2023

Пермский медуниверситет снизил порог баллов ЕГЭ для абитуриентов

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ЕГЭ. Курган, паспорт, егэ, экзамен, школа
Баллов на ЕГЭ можно набрать и поменьше Фото:

Поступить в пермский медицинский университет (ПГМУ) стало проще. Вуз снизил пороговое число баллов ЕГЭ для абитуриентов, сообщили в минздраве Прикамья.

«Принципиальным изменением приемной кампании 2023 года является снижение пороговых баллов ЕГЭ при поступлении в ПГМУ. На сегодня они соответствуют уровню аналогичных медицинских вузов соседних регионов. Это позволит гораздо большему числу ребят поступить в медицинский университет и остаться в Перми», — заявил начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами минздрава Пермского края Денис Ощепков. Его слова приводятся на сайте ведомства.

С 1 марта в ПГМУ стартовала кампания по отбору и подписанию с абитуриентами целевых договоров. Планируется заключить их более 300, что на 10% больше, чем в 2022. Таким образом власти стараются решить проблему дефицита медицинских кадров в регионе.

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Поступить в пермский медицинский университет (ПГМУ) стало проще. Вуз снизил пороговое число баллов ЕГЭ для абитуриентов, сообщили в минздраве Прикамья. «Принципиальным изменением приемной кампании 2023 года является снижение пороговых баллов ЕГЭ при поступлении в ПГМУ. На сегодня они соответствуют уровню аналогичных медицинских вузов соседних регионов. Это позволит гораздо большему числу ребят поступить в медицинский университет и остаться в Перми», — заявил начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами минздрава Пермского края Денис Ощепков. Его слова приводятся на сайте ведомства. С 1 марта в ПГМУ стартовала кампания по отбору и подписанию с абитуриентами целевых договоров. Планируется заключить их более 300, что на 10% больше, чем в 2022. Таким образом власти стараются решить проблему дефицита медицинских кадров в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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