Пермский медуниверситет снизил порог баллов ЕГЭ для абитуриентов

02 марта 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Баллов на ЕГЭ можно набрать и поменьше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Поступить в пермский медицинский университет (ПГМУ) стало проще. Вуз снизил пороговое число баллов ЕГЭ для абитуриентов, сообщили в минздраве Прикамья. «Принципиальным изменением приемной кампании 2023 года является снижение пороговых баллов ЕГЭ при поступлении в ПГМУ. На сегодня они соответствуют уровню аналогичных медицинских вузов соседних регионов. Это позволит гораздо большему числу ребят поступить в медицинский университет и остаться в Перми», — заявил начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами минздрава Пермского края Денис Ощепков. Его слова приводятся на сайте ведомства. С 1 марта в ПГМУ стартовала кампания по отбору и подписанию с абитуриентами целевых договоров. Планируется заключить их более 300, что на 10% больше, чем в 2022. Таким образом власти стараются решить проблему дефицита медицинских кадров в регионе.

Поступить в пермский медицинский университет (ПГМУ) стало проще. Вуз снизил пороговое число баллов ЕГЭ для абитуриентов, сообщили в минздраве Прикамья. «Принципиальным изменением приемной кампании 2023 года является снижение пороговых баллов ЕГЭ при поступлении в ПГМУ. На сегодня они соответствуют уровню аналогичных медицинских вузов соседних регионов. Это позволит гораздо большему числу ребят поступить в медицинский университет и остаться в Перми», — заявил начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами минздрава Пермского края Денис Ощепков. Его слова приводятся на сайте ведомства. С 1 марта в ПГМУ стартовала кампания по отбору и подписанию с абитуриентами целевых договоров. Планируется заключить их более 300, что на 10% больше, чем в 2022. Таким образом власти стараются решить проблему дефицита медицинских кадров в регионе.