В Брянской области проводят срочное совещание из-за украинцев, взявших россиян в заложники

В администрации Климовского района Брянской области сейчас идет совещание по вопросу взятия в заложники местных жителей в селе Сушаны. Об этом URA.RU заявили в районной администрации.
«У главы администрации в данный момент проходит совещание по этому поводу [взятия заложников украинской ДРГ в селе Сушаны, где начались бои]», — сообщили в администрации. В администрации Брянской области URA.RU отказались комментировать ситуацию. Аналогичный ответ дали в областном МВД.
Ране глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении на территорию украинской диверсионно-разведывательной группы. Позднее в telegram-каналах появилась информация, что в селе Сушаны начались бои, а ДРГ взяла в заложники местных жителей.
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