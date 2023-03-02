В Брянской области проводят срочное совещание из-за украинцев, взявших россиян в заложники

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Захват заложников. Нижневартовск , автомат, оружие, полиция, спецназ
Власти решают вопрос по украинской ДРГ, которая взяла в заложники россиян на границе с Украиной Фото:
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Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

В администрации Климовского района Брянской области сейчас идет совещание по вопросу взятия в заложники местных жителей в селе Сушаны. Об этом URA.RU заявили в районной администрации.

«У главы администрации в данный момент проходит совещание по этому поводу [взятия заложников украинской ДРГ в селе Сушаны, где начались бои]», — сообщили в администрации. В администрации Брянской области URA.RU отказались комментировать ситуацию. Аналогичный ответ дали в областном МВД.

Ране глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении на территорию украинской диверсионно-разведывательной группы. Позднее в telegram-каналах появилась информация, что в селе Сушаны начались бои, а ДРГ взяла в заложники местных жителей.

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В администрации Климовского района Брянской области сейчас идет совещание по вопросу взятия в заложники местных жителей в селе Сушаны. Об этом URA.RU заявили в районной администрации. «У главы администрации в данный момент проходит совещание по этому поводу [взятия заложников украинской ДРГ в селе Сушаны, где начались бои]», — сообщили в администрации. В администрации Брянской области URA.RU отказались комментировать ситуацию. Аналогичный ответ дали в областном МВД. Ране глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении на территорию украинской диверсионно-разведывательной группы. Позднее в telegram-каналах появилась информация, что в селе Сушаны начались бои, а ДРГ взяла в заложники местных жителей.
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