В Брянской области проводят срочное совещание из-за украинцев, взявших россиян в заложники

Власти решают вопрос по украинской ДРГ, которая взяла в заложники россиян на границе с Украиной Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

В администрации Климовского района Брянской области сейчас идет совещание по вопросу взятия в заложники местных жителей в селе Сушаны. Об этом URA.RU заявили в районной администрации.

«У главы администрации в данный момент проходит совещание по этому поводу [взятия заложников украинской ДРГ в селе Сушаны, где начались бои]», — сообщили в администрации. В администрации Брянской области URA.RU отказались комментировать ситуацию. Аналогичный ответ дали в областном МВД.

Ране глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении на территорию украинской диверсионно-разведывательной группы. Позднее в telegram-каналах появилась информация, что в селе Сушаны начались бои, а ДРГ взяла в заложники местных жителей.