Украинские диверсанты ранили ребенка и убили человека в Брянской области

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Диверсанты обстреляли машину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группа диверсантов из Украины проникла в Брянскую область и обстреляла автомобиль, в результате нападения ранен ребенок, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок», — написал Алесандр Богомаз в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что ребенок доставлен в больницу. Армия РФ ведет все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

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Группа диверсантов из Украины проникла в Брянскую область и обстреляла автомобиль, в результате нападения ранен ребенок, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок», — написал Алесандр Богомаз в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что ребенок доставлен в больницу. Армия РФ ведет все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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