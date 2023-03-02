Украинские диверсанты ранили ребенка и убили человека в Брянской области

Диверсанты обстреляли машину
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Группа диверсантов из Украины проникла в Брянскую область и обстреляла автомобиль, в результате нападения ранен ребенок, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок», — написал Алесандр Богомаз в своем telegram-канале.
Губернатор отметил, что ребенок доставлен в больницу. Армия РФ ведет все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.
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