Диверсанты ВСУ захватили заложников в селе Любечане Брянской области

В селе Любечане украинские боевики взяли в заложники несколько человек
новость из сюжетаУкраинские диверсанты атаковали Брянскую область
В селе Любечане Брянской области украинские военные взяли в заложники несколько человек. Об этом сообщили экстренные службы.
«Несколько человек, по предварительным данным, взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области», — сообщают РИА Новости. Информацию агентству подтвердили в экстренных службах. Точное количество человек, взятых в заложники, однако, не сообщили.
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