Диверсанты ВСУ захватили заложников в селе Любечане Брянской области

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В селе Любечане украинские боевики взяли в заложники несколько человек Фото:
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Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

В селе Любечане Брянской области украинские военные взяли в заложники несколько человек. Об этом сообщили экстренные службы.

«Несколько человек, по предварительным данным, взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области», — сообщают РИА Новости. Информацию агентству подтвердили в экстренных службах. Точное количество человек, взятых в заложники, однако, не сообщили.

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В селе Любечане Брянской области украинские военные взяли в заложники несколько человек. Об этом сообщили экстренные службы. «Несколько человек, по предварительным данным, взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области», — сообщают РИА Новости. Информацию агентству подтвердили в экстренных службах. Точное количество человек, взятых в заложники, однако, не сообщили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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