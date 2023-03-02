Диверсанты ВСУ не смогли проникнуть в школы Брянской области

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Город. Курган, школа 27 курган, гимназия 27
Боевикам ВСУ не удалось попасть на территории школ, сообщили в региональной администрации Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Школы в Брянской области остаются в безопасности, украинским диверсионным группам не удалось проникнуть на территории учреждений. Об этом сообщили в администрации Брянской области.

«Украинской ДРГ не удалось проникнуть в школы Брянской области, образовательные учреждения никак не затронуты», — передают РИА Новости. Эту информацию агентству подтвердили в администрации Брянской области.

Ранее сообщалось об обстреле школьного автобуса, это информацию также опровергли в региональной администрации. Все учащиеся находятся на дистанционном обучении.

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Школы в Брянской области остаются в безопасности, украинским диверсионным группам не удалось проникнуть на территории учреждений. Об этом сообщили в администрации Брянской области. «Украинской ДРГ не удалось проникнуть в школы Брянской области, образовательные учреждения никак не затронуты», — передают РИА Новости. Эту информацию агентству подтвердили в администрации Брянской области. Ранее сообщалось об обстреле школьного автобуса, это информацию также опровергли в региональной администрации. Все учащиеся находятся на дистанционном обучении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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