Диверсанты ВСУ не смогли проникнуть в школы Брянской области

Боевикам ВСУ не удалось попасть на территории школ, сообщили в региональной администрации
новость из сюжетаУкраинские диверсанты атаковали Брянскую область
Школы в Брянской области остаются в безопасности, украинским диверсионным группам не удалось проникнуть на территории учреждений. Об этом сообщили в администрации Брянской области.
«Украинской ДРГ не удалось проникнуть в школы Брянской области, образовательные учреждения никак не затронуты», — передают РИА Новости. Эту информацию агентству подтвердили в администрации Брянской области.
Ранее сообщалось об обстреле школьного автобуса, это информацию также опровергли в региональной администрации. Все учащиеся находятся на дистанционном обучении.
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