В пермском городе-призраке продают предприятие из-за невостребованности

В городе-призраке Кизеле (Пермский край) предприниматель распродает часть своего холодильного комплекса. На предприятии используется только 2% мощности, сообщается в группе Александровского округа в соцсети «ВКонтакте».
«На территории Кизеловского городского округа функционирует холодильный комплекс с объемом рабочих площадей на 3000 тонн хранения. На сегодняшний день площади данного комплекса используются на 2%. Индивидуальный предприниматель предлагает взаимовыгодное сотрудничество, касающееся передачи части холодильного комплекса либо его продажи», — говорится в публикации.
Мэрия предлагает рассмотреть предложение всем сельскохозяйственным предприятиям и организациям округа. Заинтересованные могут обратиться к самому предпринимателю, номер которого указан в группе. Кизел называют городом-призраком: в нем множество пустующих зданий. Начиная с 1990-х, Кизел покинуло более половины населения.
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