01 марта 2023

В пермском городе-призраке продают предприятие из-за невостребованности

В Кизеле продают холодильный комплекс из-за невостребованности
© Служба новостей «URA.RU»
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Холодильный комплекс используется только на 2% Фото:

В городе-призраке Кизеле (Пермский край) предприниматель распродает часть своего холодильного комплекса. На предприятии используется только 2% мощности, сообщается в группе Александровского округа в соцсети «ВКонтакте».

«На территории Кизеловского городского округа функционирует холодильный комплекс с объемом рабочих площадей на 3000 тонн хранения. На сегодняшний день площади данного комплекса используются на 2%. Индивидуальный предприниматель предлагает взаимовыгодное сотрудничество, касающееся передачи части холодильного комплекса либо его продажи», — говорится в публикации.

Мэрия предлагает рассмотреть предложение всем сельскохозяйственным предприятиям и организациям округа. Заинтересованные могут обратиться к самому предпринимателю, номер которого указан в группе. Кизел называют городом-призраком: в нем множество пустующих зданий. Начиная с 1990-х, Кизел покинуло более половины населения.

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В городе-призраке Кизеле (Пермский край) предприниматель распродает часть своего холодильного комплекса. На предприятии используется только 2% мощности, сообщается в группе Александровского округа в соцсети «ВКонтакте». «На территории Кизеловского городского округа функционирует холодильный комплекс с объемом рабочих площадей на 3000 тонн хранения. На сегодняшний день площади данного комплекса используются на 2%. Индивидуальный предприниматель предлагает взаимовыгодное сотрудничество, касающееся передачи части холодильного комплекса либо его продажи», — говорится в публикации. Мэрия предлагает рассмотреть предложение всем сельскохозяйственным предприятиям и организациям округа. Заинтересованные могут обратиться к самому предпринимателю, номер которого указан в группе. Кизел называют городом-призраком: в нем множество пустующих зданий. Начиная с 1990-х, Кизел покинуло более половины населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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