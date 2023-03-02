ТАСС: украинские диверсанты покинули российскую территорию

02 марта 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Украинские военные покинули территорию России, рассказал очевидец Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область Диверсионно-разведывательная группа, которая ранее проникла в Брянскую область с территории Украины, покинула Россию. Об этом сообщают очевидцы события. «На территории РФ никого из украинской группы уже нет, они все вышли. Сейчас идет поиск, возможно, оставшихся бойцов ВСУ на нашей территории», — передает ТАСС слова очевидца. Он также добавил, что на данный момент звуков стрельбы не слышно. Сегодня, 2 марта, ДРГ проникла в Брянскую область с территории Украины. Боевики взяли в заложники жителей сел Сушаны и Любечане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ЧП в Брянской области атакой террористов. RT передает, что ФСБ провела операцию по уничтожению ДРГ. Диверсанты проникли в приграничную область России с территории Украины Инфографика URA.RU

Диверсионно-разведывательная группа, которая ранее проникла в Брянскую область с территории Украины, покинула Россию. Об этом сообщают очевидцы события. «На территории РФ никого из украинской группы уже нет, они все вышли. Сейчас идет поиск, возможно, оставшихся бойцов ВСУ на нашей территории», — передает ТАСС слова очевидца. Он также добавил, что на данный момент звуков стрельбы не слышно. Сегодня, 2 марта, ДРГ проникла в Брянскую область с территории Украины. Боевики взяли в заложники жителей сел Сушаны и Любечане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ЧП в Брянской области атакой террористов. RT передает, что ФСБ провела операцию по уничтожению ДРГ.