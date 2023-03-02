О проникновении диверсантов ВСУ в Брянскую область сообщил губернатор Александр Богомаз
новость из сюжетаУкраинские диверсанты атаковали Брянскую область
Две группы диверсантов из Украины проникли в Брянскую область и взяли в заложники жителей сел Сушаны и Любечане. URA.RU приводит главное о ситуации в приграничном районе России.
- Губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале сообщил о проникновении украинских диверсантов в село Любечане. По его данным, в населенном пункте они обстреляли автомобиль. В результате нападения ранен ребенок, а один человек погиб.
- В администрации Климовского района Брянской области прошло совещание из-за захвата заложников в Любечанах и селе Сушаны. В администрации Брянской области и областном управлении МВД прокомментировать ситуацию отказались.
- Экстренные службы подтвердили захват россиян в заложники украинскими диверсантами. Точное количество взятых в заложники не назвали.
- В администрации Брянской области сообщили, что школы региона остаются в безопасности — все учащиеся отправлены на дистанционное обучение. Так местные власти опровергли информацию в СМИ о якобы обстреле школьного автобуса.
- ФСБ России подтвердила бои с диверсантами в Брянской области. Служба совместно с силами Министерства обороны проводит мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов.
- Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил URA.RU, что Россия жестко ответит на диверсию украинской стороны. Он отметил, что российские службы проведут расследование, чтобы не допустить повторения инцидента в будущем.
Брянская область граничит с Украиной
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