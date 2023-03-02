В Миассе депутаты приняли отставку мэра

03 марта 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

С 3 марта Григорий Тонких перестал быть главой города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) депутаты 3 марта приняли на сессии отставку мэра Григория Тонких. Исполняющим обязанности главы города должен быть назначен спикер горсобрания Дмитрий Проскурин, обязанности Проскурина на посту председателя собрания будет исполнять депутат Сергей Сесюнин. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов. «Мною принято решение о досрочной отставке. Данное решение взвешенное, оно позволит Миассу развиваться дальше. И я прошу это решение депутатов поддержать», — заявил Тонких и поблагодарил всех за совместную работу. Депутаты поставили вопрос на голосование и проголосовали за досрочное прекращение полномочии Тонких в связи с его заявлением. Также они одобрили Тонких компенсацию за неиспользованный отпуск. Начальник юридического отдела Собрания Вера Осипова заявила, что с 4 марта 2023 года Дмитрий Проскурин заступает на должность исполняющего обязанности мэра Миасса, если это решение поддержат депутаты. Кандидатуру председателя горсобрания выдвинула местная фракция ЕР. Проскурин в этом случае станет руководить Миассом, пока депутаты не изберут нового мэра. Конкурс на пост мэра Миасса будет назначен несколько позднее, заявила на заседании начальник юридического отдела Собрания Вера Осипова. По ее словам, от представителей Миасского округа в конкурсную комиссию войдет три человека и три человека от губернатора Челябинской области. Наиболее вероятным кандидатом на пост мэра города считается вице-губернатор Егор Ковальчук. Его кандидатура уже получила одобрение областных властей. Ранее Тонких заявил, что уходит в досрочную отставку. Известно, что он переходит на работу в Государственный ракетный центр им. Макеева (ГРЦ). Публичное обсуждение досрочной отставки мэра Тонких проходило весьма бурно. Пришедшие на сессию активисты и оппозиционные депутаты пытались сорвать заседание. Чтобы прекратить саботаж, спикеру собрания пришлось вызвать в зал полицию. Обновлено 12:12 по Уральскому времени: В ходе голосования назначить Проскурина исполняющим обязанности главы Миасского городского округа не удалось. Некоторые депутатов выступили против того, чтобы спикер оставлял на некоторое время свой пост. Председатель собрания объявил получасовой перерыв. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Миассе (Челябинская область) депутаты 3 марта приняли на сессии отставку мэра Григория Тонких. Исполняющим обязанности главы города должен быть назначен спикер горсобрания Дмитрий Проскурин, обязанности Проскурина на посту председателя собрания будет исполнять депутат Сергей Сесюнин. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов. «Мною принято решение о досрочной отставке. Данное решение взвешенное, оно позволит Миассу развиваться дальше. И я прошу это решение депутатов поддержать», — заявил Тонких и поблагодарил всех за совместную работу. Депутаты поставили вопрос на голосование и проголосовали за досрочное прекращение полномочии Тонких в связи с его заявлением. Также они одобрили Тонких компенсацию за неиспользованный отпуск. Начальник юридического отдела Собрания Вера Осипова заявила, что с 4 марта 2023 года Дмитрий Проскурин заступает на должность исполняющего обязанности мэра Миасса, если это решение поддержат депутаты. Кандидатуру председателя горсобрания выдвинула местная фракция ЕР. Проскурин в этом случае станет руководить Миассом, пока депутаты не изберут нового мэра. Конкурс на пост мэра Миасса будет назначен несколько позднее, заявила на заседании начальник юридического отдела Собрания Вера Осипова. По ее словам, от представителей Миасского округа в конкурсную комиссию войдет три человека и три человека от губернатора Челябинской области. Наиболее вероятным кандидатом на пост мэра города считается вице-губернатор Егор Ковальчук. Его кандидатура уже получила одобрение областных властей. Ранее Тонких заявил, что уходит в досрочную отставку. Известно, что он переходит на работу в Государственный ракетный центр им. Макеева (ГРЦ). Публичное обсуждение досрочной отставки мэра Тонких проходило весьма бурно. Пришедшие на сессию активисты и оппозиционные депутаты пытались сорвать заседание. Чтобы прекратить саботаж, спикеру собрания пришлось вызвать в зал полицию. Обновлено 12:12 по Уральскому времени: В ходе голосования назначить Проскурина исполняющим обязанности главы Миасского городского округа не удалось. Некоторые депутатов выступили против того, чтобы спикер оставлял на некоторое время свой пост. Председатель собрания объявил получасовой перерыв.