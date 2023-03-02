На сессию депутатов в Миассе, где принимают отставку мэра, прибыла полиция

03 марта 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Правоохранителей вызвали из-за попытки сорвать сессию Фото: Илья Московец © URA.RU По требованию спикера горсобрания депутатов Миасса (Челябинская область) Дмитрия Проскурина на сессии 3 марта, где должны рассмотреть отставку мэра Григория Тонких, прибыла полиция. Поводом для этого стала попытка срыва сессии, предпринятая местными общественниками «Это саботаж! Попрошу позвать сюда полицию», — заявил Проскурин. Сессия собрания депутатов обычно проходит в открытом режиме. И на ней могут присутствовать не только журналисты, но и представители общественных организаций и бизнеса. Несколько активистов стали кричать, что они не согласны с отставкой Тонких. Полиция в зале появилась. Но никого выводить не стали. Накал снизился. Тонких, после его отставки, должен сменить Проскурин. После этого будет объявлен конкурс по выборам мэра, в котором примет участие вице-губернатор Егор Ковальчук.

По требованию спикера горсобрания депутатов Миасса (Челябинская область) Дмитрия Проскурина на сессии 3 марта, где должны рассмотреть отставку мэра Григория Тонких, прибыла полиция. Поводом для этого стала попытка срыва сессии, предпринятая местными общественниками «Это саботаж! Попрошу позвать сюда полицию», — заявил Проскурин. Сессия собрания депутатов обычно проходит в открытом режиме. И на ней могут присутствовать не только журналисты, но и представители общественных организаций и бизнеса. Несколько активистов стали кричать, что они не согласны с отставкой Тонких. Полиция в зале появилась. Но никого выводить не стали. Накал снизился. Тонких, после его отставки, должен сменить Проскурин. После этого будет объявлен конкурс по выборам мэра, в котором примет участие вице-губернатор Егор Ковальчук.