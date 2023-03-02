02 марта 2023

На сессию депутатов в Миассе, где принимают отставку мэра, прибыла полиция

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Клипарт. Магнитогорск, фуражки, полиция
Правоохранителей вызвали из-за попытки сорвать сессию Фото:

По требованию спикера горсобрания депутатов Миасса (Челябинская область) Дмитрия Проскурина на сессии 3 марта, где должны рассмотреть отставку мэра Григория Тонких, прибыла полиция. Поводом для этого стала попытка срыва сессии, предпринятая местными общественниками

«Это саботаж! Попрошу позвать сюда полицию», — заявил Проскурин.

Сессия собрания депутатов обычно проходит в открытом режиме. И на ней могут присутствовать не только журналисты, но и представители общественных организаций и бизнеса. Несколько активистов стали кричать, что они не согласны с отставкой Тонких.

Полиция в зале появилась. Но никого выводить не стали. Накал снизился.

Тонких, после его отставки, должен сменить Проскурин. После этого будет объявлен конкурс по выборам мэра, в котором примет участие вице-губернатор Егор Ковальчук.

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По требованию спикера горсобрания депутатов Миасса (Челябинская область) Дмитрия Проскурина на сессии 3 марта, где должны рассмотреть отставку мэра Григория Тонких, прибыла полиция. Поводом для этого стала попытка срыва сессии, предпринятая местными общественниками «Это саботаж! Попрошу позвать сюда полицию», — заявил Проскурин. Сессия собрания депутатов обычно проходит в открытом режиме. И на ней могут присутствовать не только журналисты, но и представители общественных организаций и бизнеса. Несколько активистов стали кричать, что они не согласны с отставкой Тонких. Полиция в зале появилась. Но никого выводить не стали. Накал снизился. Тонких, после его отставки, должен сменить Проскурин. После этого будет объявлен конкурс по выборам мэра, в котором примет участие вице-губернатор Егор Ковальчук.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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