Пермский край на выходных ожидают ливневые снегопады

03 марта 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Обильные снегопады придут в регион уже в пятницу вечером Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае в ближайшие выходные 4—5 марта ожидаются ливневые снегопады. Также в субботу днем прогнозируется потепление в регионе, сообщает на сайте ГИС-центра ПГНИУ. «Ожидается температура воздуха немного ниже нормы, несмотря на то, что по высотам воздушная масса останется относительно холодной. Еще одной особенностью погоды в этот период станут ливневые снегопады, условия для которых сформируются из-за неустойчивости воздушной массы», — говорится на сайте. Обильные снегопады ждут пермяков уже вечером в пятницу 3 марта. Ожидается, что осадки выпадут в количестве 3-6 мм при температуре от 0 до -4 градусов. В субботу ночью над центральной и южной районами края пройдет теплый фронт, в результате чего в этих частях региона ожидается температура до -13, а на севере и востоке до -22 градусов. Днем в субботу в центральных и южных районах потеплеет до -1, -3 градусов, в северных и восточных регионах — до -4, -8 градусов.

В Пермском крае в ближайшие выходные 4—5 марта ожидаются ливневые снегопады. Также в субботу днем прогнозируется потепление в регионе, сообщает на сайте ГИС-центра ПГНИУ. «Ожидается температура воздуха немного ниже нормы, несмотря на то, что по высотам воздушная масса останется относительно холодной. Еще одной особенностью погоды в этот период станут ливневые снегопады, условия для которых сформируются из-за неустойчивости воздушной массы», — говорится на сайте. Обильные снегопады ждут пермяков уже вечером в пятницу 3 марта. Ожидается, что осадки выпадут в количестве 3-6 мм при температуре от 0 до -4 градусов. В субботу ночью над центральной и южной районами края пройдет теплый фронт, в результате чего в этих частях региона ожидается температура до -13, а на севере и востоке до -22 градусов. Днем в субботу в центральных и южных районах потеплеет до -1, -3 градусов, в северных и восточных регионах — до -4, -8 градусов.