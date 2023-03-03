Боррель заступился за Россию перед мировым сообществом

Исключение России из G20 нарушит принцип многостороннего сотрудничества, который продвигает Запад. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель во время своего выступления на международной политологической конференции «Раисина диалог».
«Вы не можете говорить о том, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из состава G20», — заявил Жозеп Боррель. Так он ответил на вопрос журналиста можно ли приостановить членство России в «Большой двадцатке» и решать мировые вопросы без ее участия. Он назвал такое поведение противоречивым.
Встреча министров иностранных дел стран-членов G20 прошла в столице Индии Нью-Дели. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные коллеги «превратили работу саммита в балаган» и извинился за их поведение перед организаторами встречи, передает RT.
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