02 марта 2023

Пермяк собрал мамонта и машину времени из остатков снесенных домов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Такой мамонт от Олега Филимонова встречает гостей выставки Фото:

В пермском Центре городской культуры появились мамонт и машина времени. Это экспонаты новой выставки Олега Филимонова, который металлические скульптуры создает из того, что находит на месте снесенных или разрушившихся исторических памятников Перми.

«На выставке представлено много интересных работ. Встречает гостей экспозиции огромный мамонт, собранный из металлических деталей первой городской электростанции, лабазов на Перми-I, водонапорной башни, пивзавода и других зданий», — передает корреспондент URA.RU.

Каждая скульптура сопровождается информационными стендами, на которых рассказывается, где были обнаружены те или иные детали. Также дается историческая справка об этих зданиях.

Мамонт — главный герой выставки Олега Филимонова
А это не просто сани, а машина времени. Собрана, кроме прочего, из деталей Пермской ротонды, купеческих домов и здания пивзавода на ул. Сибирская
Есть у Олега Филимонова и менее масштабные работы
Некоторые работы вполне могут вписаться в домашний интерьер
Рядом со скульптурами — описание деталей и их происхождение

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В пермском Центре городской культуры появились мамонт и машина времени. Это экспонаты новой выставки Олега Филимонова, который металлические скульптуры создает из того, что находит на месте снесенных или разрушившихся исторических памятников Перми. «На выставке представлено много интересных работ. Встречает гостей экспозиции огромный мамонт, собранный из металлических деталей первой городской электростанции, лабазов на Перми-I, водонапорной башни, пивзавода и других зданий», — передает корреспондент URA.RU. Каждая скульптура сопровождается информационными стендами, на которых рассказывается, где были обнаружены те или иные детали. Также дается историческая справка об этих зданиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...