Такой мамонт от Олега Филимонова встречает гостей выставки Фото: Данил Постаногов © URA.RU

В пермском Центре городской культуры появились мамонт и машина времени. Это экспонаты новой выставки Олега Филимонова, который металлические скульптуры создает из того, что находит на месте снесенных или разрушившихся исторических памятников Перми.

«На выставке представлено много интересных работ. Встречает гостей экспозиции огромный мамонт, собранный из металлических деталей первой городской электростанции, лабазов на Перми-I, водонапорной башни, пивзавода и других зданий», — передает корреспондент URA.RU.

Каждая скульптура сопровождается информационными стендами, на которых рассказывается, где были обнаружены те или иные детали. Также дается историческая справка об этих зданиях.

Мамонт — главный герой выставки Олега Филимонова Данил Постаногов

А это не просто сани, а машина времени. Собрана, кроме прочего, из деталей Пермской ротонды, купеческих домов и здания пивзавода на ул. Сибирская Данил Постаногов

Есть у Олега Филимонова и менее масштабные работы Данил Постаногов

Некоторые работы вполне могут вписаться в домашний интерьер Данил Постаногов