Странам Запада заплатят за каждый снаряд, отправленный на Украину

LeSoir: страны ЕС получат компенсацию за боеприпасы, пожертвованные Киеву

03 марта 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Подготовлены предложения для пополнения арсенала западное армии за счет наращивания производства, пишет LeSoir Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз смогут получить компенсацию за поставленные Украине боеприпасы за счет средств Европейского фонда мира. Это позволит стимулировать поставки. Также подготовлены предложения для пополнения арсенала за счет наращивания производства. Об этом сообщает бельгийское издание LeSoir. «Из Европейского фонда мира для Украины уже использовано 3,6 миллиарда евро, уровень возмещения военных поставок составляет 40%. <…> Если поставки снарядов будут осуществлены до конца апреля», то страны смогут получить компенсацию из фонда на уровне 90% от стоимости поставляемой продукции», — пишет автор издания. Из этого следует, что чем дольше будут осуществлены поставки для Киева, тем меньше компенсации получит страна-поставщик. Предполагается, что глава евродипломатии Жозеп Боррель озвучит данные предложения во время встречи министров обороны ЕС, которая пройдет 7—8 марта. А сам план может быть утвержден 23—24 марта на саммите Евросоюза. Ранее страны ЕС в общей сложности поставили вооружений Украине на сумму в 11,5 миллиарда евро. Об этом сообщала представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали. Страны ЕС начали поставлять вооружение Киеву, в том числе и в виде военной техники, после того, как РФ начала спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность в том, что его страна получит истребители от стран Запада. В свою очередь, авторы американского издания Newsweek подчеркивали, что чем больше страны ЕС затягивают поставки, тем бесполезнее по итогу окажется техника НАТО. Также в Пентагоне уточняли, что США почти не учитывают риск эскалации конфликта на Украине при поставке оружия, передает «Национальная служба новостей». Кроме того военный эксперт Юрий Котенок пояснял, что решение о предоставлении Киеву истребителей F-16 уже принято, сообщает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Евросоюз смогут получить компенсацию за поставленные Украине боеприпасы за счет средств Европейского фонда мира. Это позволит стимулировать поставки. Также подготовлены предложения для пополнения арсенала за счет наращивания производства. Об этом сообщает бельгийское издание LeSoir. «Из Европейского фонда мира для Украины уже использовано 3,6 миллиарда евро, уровень возмещения военных поставок составляет 40%. <…> Если поставки снарядов будут осуществлены до конца апреля», то страны смогут получить компенсацию из фонда на уровне 90% от стоимости поставляемой продукции», — пишет автор издания. Из этого следует, что чем дольше будут осуществлены поставки для Киева, тем меньше компенсации получит страна-поставщик. Предполагается, что глава евродипломатии Жозеп Боррель озвучит данные предложения во время встречи министров обороны ЕС, которая пройдет 7—8 марта. А сам план может быть утвержден 23—24 марта на саммите Евросоюза. Ранее страны ЕС в общей сложности поставили вооружений Украине на сумму в 11,5 миллиарда евро. Об этом сообщала представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали. Страны ЕС начали поставлять вооружение Киеву, в том числе и в виде военной техники, после того, как РФ начала спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность в том, что его страна получит истребители от стран Запада. В свою очередь, авторы американского издания Newsweek подчеркивали, что чем больше страны ЕС затягивают поставки, тем бесполезнее по итогу окажется техника НАТО. Также в Пентагоне уточняли, что США почти не учитывают риск эскалации конфликта на Украине при поставке оружия, передает «Национальная служба новостей». Кроме того военный эксперт Юрий Котенок пояснял, что решение о предоставлении Киеву истребителей F-16 уже принято, сообщает «Федеральное агентство новостей».