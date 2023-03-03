США выделили Украине пакет военной помощи на сотни миллионов долларов

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НАТО. Москва. stock, нато, танк, Bradley, Брэдли, stock
Вашингтон выделил Украине пакет помощи в виде гаубиц и бронетехники, заявил Энтони Блинкен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон выделил Украине пакет военной помощи на сумму в 400 миллионов долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Новый пакет помощи США Киеву включает боеприпасы для РСЗО, гаубиц и бронетехники, <…> мостоукладчик (это шасси боевой машины или транспорта — прим. URA.RU) <…> из наличия Пентагона», — уточнил Энтони Блинкен. Его слова передает ТАСС. Данный пакет военной помощи является 33-м по счету и его стоимость составляет 400 миллионов долларов.

Ранее в МИД РФ подчеркнули, что поддержка США Украины рассчитана на долгосрочную перспективу. Такие выводы следовали как раз из нового объявленного пакета военной помощи.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада активно оказывают поддержку Киеву. Она заключается как в финансах, так и вооружении.

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Вашингтон выделил Украине пакет военной помощи на сумму в 400 миллионов долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Новый пакет помощи США Киеву включает боеприпасы для РСЗО, гаубиц и бронетехники, <…> мостоукладчик (это шасси боевой машины или транспорта — прим. URA.RU) <…> из наличия Пентагона», — уточнил Энтони Блинкен. Его слова передает ТАСС. Данный пакет военной помощи является 33-м по счету и его стоимость составляет 400 миллионов долларов. Ранее в МИД РФ подчеркнули, что поддержка США Украины рассчитана на долгосрочную перспективу. Такие выводы следовали как раз из нового объявленного пакета военной помощи. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада активно оказывают поддержку Киеву. Она заключается как в финансах, так и вооружении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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