Автомобиль вылетел на остановку после столкновения с другой машиной (архивное фото)
В Челябинске автомобиль вылетел на остановку и сбил двух женщин. Информация об этом опубликована в соцсетях.
«Сегодня вечером столкнулись Volkswagen и Kia. После этого один из автомобилей вылетел на остановку „Публичная библиотека“. Машина зацепила двух женщин, их увезли на скорой», — сообщает паблик «ЧП и ДТП | Регион 74» соцсети ВКонтакте.
Автомобиль вылетел на остановку «Публичная библиотека» и сбил ожидающих транспорта людей
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