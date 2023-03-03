В Челябинске автомобиль вылетел на остановку и сбил двух женщин. Фото

03 марта 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Автомобиль вылетел на остановку после столкновения с другой машиной (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске автомобиль вылетел на остановку и сбил двух женщин. Информация об этом опубликована в соцсетях. «Сегодня вечером столкнулись Volkswagen и Kia. После этого один из автомобилей вылетел на остановку „Публичная библиотека“. Машина зацепила двух женщин, их увезли на скорой», — сообщает паблик «ЧП и ДТП | Регион 74» соцсети ВКонтакте. Автомобиль вылетел на остановку «Публичная библиотека» и сбил ожидающих транспорта людей Дарья Пона. Паблик «ЧП и ДТП | Регион 74» ВКонтакте

В Челябинске автомобиль вылетел на остановку и сбил двух женщин. Информация об этом опубликована в соцсетях. «Сегодня вечером столкнулись Volkswagen и Kia. После этого один из автомобилей вылетел на остановку „Публичная библиотека“. Машина зацепила двух женщин, их увезли на скорой», — сообщает паблик «ЧП и ДТП | Регион 74» соцсети ВКонтакте.