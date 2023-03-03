В Челябинске автомобиль вылетел на остановку и сбил двух женщин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на остановке возле резиденции губернатора. Челябинск, джип, дтп, авария, остановка общественного транспорта, внедорожник
Автомобиль вылетел на остановку после столкновения с другой машиной (архивное фото) Фото:

В Челябинске автомобиль вылетел на остановку и сбил двух женщин. Информация об этом опубликована в соцсетях.

«Сегодня вечером столкнулись Volkswagen и Kia. После этого один из автомобилей вылетел на остановку „Публичная библиотека“. Машина зацепила двух женщин, их увезли на скорой», — сообщает паблик «ЧП и ДТП | Регион 74» соцсети ВКонтакте.

Автомобиль вылетел на остановку «Публичная библиотека» и сбил ожидающих транспорта людей

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Челябинске автомобиль вылетел на остановку и сбил двух женщин. Информация об этом опубликована в соцсетях. «Сегодня вечером столкнулись Volkswagen и Kia. После этого один из автомобилей вылетел на остановку „Публичная библиотека“. Машина зацепила двух женщин, их увезли на скорой», — сообщает паблик «ЧП и ДТП | Регион 74» соцсети ВКонтакте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...