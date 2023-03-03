Шойгу посетил зону СВО

Шойгу проинспектировал российскую группировку в зоне СВО

04 марта 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел инспекцию российской группировки войск «Восток» в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в ведомстве. «Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск „Восток“ на Южно-Донецком направлении в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции», — указано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что глава Минобороны особое внимание обращал на организацию безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений. В ходе инспектирования Шойгу также наградил российских военных орденами Мужества, знаками отличия «Георгиевский крест» и медалями «За отвагу». «Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел», — сказал министр обороны. В январе Шойгу уже инспектировал группировку «Восток» в зоне проведения спецоперации. Она проводится с 24 февраля 2022 года с целью защиты жителей Донбасса.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел инспекцию российской группировки войск «Восток» в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в ведомстве. «Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск „Восток“ на Южно-Донецком направлении в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции», — указано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что глава Минобороны особое внимание обращал на организацию безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений. В ходе инспектирования Шойгу также наградил российских военных орденами Мужества, знаками отличия «Георгиевский крест» и медалями «За отвагу». «Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел», — сказал министр обороны. В январе Шойгу уже инспектировал группировку «Восток» в зоне проведения спецоперации. Она проводится с 24 февраля 2022 года с целью защиты жителей Донбасса.