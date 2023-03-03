Шойгу посетил зону СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел инспекцию российской группировки войск «Восток» в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в ведомстве.
«Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск „Восток“ на Южно-Донецком направлении в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции», — указано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что глава Минобороны особое внимание обращал на организацию безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений.
В ходе инспектирования Шойгу также наградил российских военных орденами Мужества, знаками отличия «Георгиевский крест» и медалями «За отвагу». «Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел», — сказал министр обороны.
В январе Шойгу уже инспектировал группировку «Восток» в зоне проведения спецоперации. Она проводится с 24 февраля 2022 года с целью защиты жителей Донбасса.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел инспекцию российской группировки войск «Восток» в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в ведомстве. «Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск „Восток“ на Южно-Донецком направлении в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции», — указано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что глава Минобороны особое внимание обращал на организацию безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений. В ходе инспектирования Шойгу также наградил российских военных орденами Мужества, знаками отличия «Георгиевский крест» и медалями «За отвагу». «Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел», — сказал министр обороны. В январе Шойгу уже инспектировал группировку «Восток» в зоне проведения спецоперации. Она проводится с 24 февраля 2022 года с целью защиты жителей Донбасса.