ЕС разрешил общаться с санкционными банками по факсу вместо SWIFT

04 марта 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Разрешение будет дано банкам, которые не находятся в санкционном списке ЕС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз (ЕС) дал разрешение банкам из Европы обмениваться платежными поручениями с российскими банками, которые отключены от SWIFT, но не подпадают под санкции, по бумаге, факсу и электронной почте. Об этом говорится в разъяснениях ЕС. «Европейские банки отныне имеют право использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями, если кредитное учреждение из России не находится под санкциями Евросоюза», — передает содержимое документа ЕС РБК. Там разъяснили, что обмен финансовыми сообщениями по сделкам неподсанкционной торговли может производиться по бумаге, факсу или электронной почте. Международная система SWIFT упрощает денежные переводы и делает их быстрее. После начала спецоперации России на Украине некоторые банки России были отключены от SWIFT. В Еврокомиссии предложили отключить от данной системы еще четыре банка из России, передает телеканал 360. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в России ведется работа по созданию российского аналога системы SWIFT, пишет «Национальная служба новостей».

Евросоюз (ЕС) дал разрешение банкам из Европы обмениваться платежными поручениями с российскими банками, которые отключены от SWIFT, но не подпадают под санкции, по бумаге, факсу и электронной почте. Об этом говорится в разъяснениях ЕС. «Европейские банки отныне имеют право использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями, если кредитное учреждение из России не находится под санкциями Евросоюза», — передает содержимое документа ЕС РБК. Там разъяснили, что обмен финансовыми сообщениями по сделкам неподсанкционной торговли может производиться по бумаге, факсу или электронной почте. Международная система SWIFT упрощает денежные переводы и делает их быстрее. После начала спецоперации России на Украине некоторые банки России были отключены от SWIFT. В Еврокомиссии предложили отключить от данной системы еще четыре банка из России, передает телеканал 360. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в России ведется работа по созданию российского аналога системы SWIFT, пишет «Национальная служба новостей».