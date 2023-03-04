04 марта 2023
03 марта 2023

В Тюмени под колесами автомобиля погиб 20-летний пешеход. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд ГИБДД. Магнитогорск, сотрудники гибдд
В Тюмени в ДТП скончался молодой человек Фото:

В Тюмени на окружной дороге ночью погиб 20-летний пешеход. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

«Происшествие произошло на 11-м километре окружной дороги Тюмени в 00:50. Под автомобиль Chery Tiggo попал 20-летний парень, который переходил автодорогу не по пешеходному переходу. По свидетельствованию 37-летнего водителя иномарки, молодой человек с железобетонного ограждения внезапно прыгнул на проезжую часть», — сообщили в ведомстве.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Обстоятельства выясняются.

Под машину попал 20-летний парень
Фото:

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В Тюмени на окружной дороге ночью погиб 20-летний пешеход. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. «Происшествие произошло на 11-м километре окружной дороги Тюмени в 00:50. Под автомобиль Chery Tiggo попал 20-летний парень, который переходил автодорогу не по пешеходному переходу. По свидетельствованию 37-летнего водителя иномарки, молодой человек с железобетонного ограждения внезапно прыгнул на проезжую часть», — сообщили в ведомстве. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Обстоятельства выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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