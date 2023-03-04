В Тюмени под колесами автомобиля погиб 20-летний пешеход. Фото

05 марта 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

В Тюмени в ДТП скончался молодой человек Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени на окружной дороге ночью погиб 20-летний пешеход. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. «Происшествие произошло на 11-м километре окружной дороги Тюмени в 00:50. Под автомобиль Chery Tiggo попал 20-летний парень, который переходил автодорогу не по пешеходному переходу. По свидетельствованию 37-летнего водителя иномарки, молодой человек с железобетонного ограждения внезапно прыгнул на проезжую часть», — сообщили в ведомстве. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Обстоятельства выясняются. Под машину попал 20-летний парень Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области»

В Тюмени на окружной дороге ночью погиб 20-летний пешеход. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. «Происшествие произошло на 11-м километре окружной дороги Тюмени в 00:50. Под автомобиль Chery Tiggo попал 20-летний парень, который переходил автодорогу не по пешеходному переходу. По свидетельствованию 37-летнего водителя иномарки, молодой человек с железобетонного ограждения внезапно прыгнул на проезжую часть», — сообщили в ведомстве. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Обстоятельства выясняются.