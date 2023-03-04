04 марта 2023
03 марта 2023

Автор нашумевшего хита «Курганчанка — На остановке» в песне призналась в любви к Кургану. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Анжелла Кривоногова записала новый музыкальный клип Фото:

Жительница Зауралья Анжелла Кривоногова, ранее сочинившая песню о проблемах курганской транспортной реформы, записала новый клип, в котором автор признается в любви к городу. Видео выложено для свободного просмотра в соцсети.

«Анжелла Кривоногова — автор нашумевшего хита „про ПАЗики“. Она записала для вас новое видео, в котором призналась в любви Кургану», — указано в сообщении в группе «Топчик 45 Курган» в соцсети «ВКонтакте». Видео также доступно для просмотра на странице автора.

В новой композиции Кривоноговой речь идет о достопримечательностях города. Поднимаются темы общества и производств. Клип пронизан напряженной атмосферой и тонким юмором. Он получил название «Курганчанка — Курган».

Анжелла Кривоногова сала известна широкой публике после того, как написала песню про транспортную реформу в Кургане, в которой раскритиковала текущее положение вещей. Клип собрал в местных группах и пабликах порядка 300 тысяч просмотров.

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Жительница Зауралья Анжелла Кривоногова, ранее сочинившая песню о проблемах курганской транспортной реформы, записала новый клип, в котором автор признается в любви к городу. Видео выложено для свободного просмотра в соцсети. «Анжелла Кривоногова — автор нашумевшего хита „про ПАЗики“. Она записала для вас новое видео, в котором призналась в любви Кургану», — указано в сообщении в группе «Топчик 45 Курган» в соцсети «ВКонтакте». Видео также доступно для просмотра на странице автора. В новой композиции Кривоноговой речь идет о достопримечательностях города. Поднимаются темы общества и производств. Клип пронизан напряженной атмосферой и тонким юмором. Он получил название «Курганчанка — Курган». Анжелла Кривоногова сала известна широкой публике после того, как написала песню про транспортную реформу в Кургане, в которой раскритиковала текущее положение вещей. Клип собрал в местных группах и пабликах порядка 300 тысяч просмотров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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