Жительница Кургана написала песню и сняла клип про транспортную реформу

«На остановке холодно стоять, не месяц май!» — поет жительница Кургана про транспортную реформу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана Анжелла Кривоногова написала песню про транспортную реформу. Клип под названием «Курганчанка — На остановке» опубликован на странице автора и в популярных курганских пабликах соцсети «ВКонтакте».

«На остановке холодно стоять. Не месяц май. Что-то нет автобуса моего, нету, он появится за тем углом. А если не придет, че ночевать что ли? Не парься, тогда пешком пойдем по полю…», — поет автор песни на автобусной остановке в Кургане.

В ролике автор приводит отзывы горожан на транспортную реформу. Курганцы отмечают, что после реформы приходится часами ждать автобус на морозе, и, чтобы добраться до нужной части города, необходимо делать пересадки, что невыгодно. В группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте» некоторые курганцы поддержали автора песни. «Смешно и грустно», «Не каждый рискнет так спеть, молодец!», «Зато открыто, честно!», — пишут горожане.

Ранее URA.RU писало, что транспортная реформа в Кургане началась 3 января 2023 года. После ее старта от горожан поступали сотни жалоб на нарушение графиков движения новых маршрутов и требования изменить реформу. Также сообщалось, что после начала реформы у перевозчиков обострились конфликты между собой.