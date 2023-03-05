Нутрициолог назвала витамины, нужные россиянам весной

Нутрициолог Писарева: весной россиянам нужны витамины C и D

06 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

После зимнего сезона у людей обостряются хронические болезни, так как организму не хватает витаминов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Весной россиянам в первую очередь будут нужны витамины C и D. Также гражданам следует обратить внимание на витамины группы B, A, E, магний и цинк. Об этом в беседе с URA.RU рассказала нутрициолог, диетолог Ирина Писарева. «Весна — это период межсезонья, когда чаще всего обостряются многие хронические заболевания. В силу того, что не хватает тех или иных витаминов снижается иммунитет. Зимой нам всегда не хватало солнышка, да и весной пока его еще мало присутствует, поэтому нужен витамин D. Хотя бы профилактические дозировки для тех, у кого нет дефицита. Потом витамин C. Это мощнейший антиоксидант. Это могут быть цитрусовые, брокколи, картофель», — сказала Ирина Писарева. «У многих в этот период сохнут, трескаются губы. В этом могут помочь жирорастворимые витамины А и E. Если их не хватает из продуктов питания, то их надо принимать в виде БАД. Также хочу сказать по приему витаминов группы B, потому что они помогают повысить иммунитет, улучшить настроение, влияют на спокойствие и нервную систему. Но здесь нужно проконсультироваться с врачом о приеме этих биологически активных добавок», — добавила нутрициолог. «Магний также в этот период будет очень актуален. В России у многих дефицит по этому минералу. Железо уже по анализам и по назначению врача. Также хотела бы упомянуть цинк, потому что он тесно связан с иммунитетом и помогает организму производить активную форму витамина A», — заключила специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Весной россиянам в первую очередь будут нужны витамины C и D. Также гражданам следует обратить внимание на витамины группы B, A, E, магний и цинк. Об этом в беседе с URA.RU рассказала нутрициолог, диетолог Ирина Писарева. «Весна — это период межсезонья, когда чаще всего обостряются многие хронические заболевания. В силу того, что не хватает тех или иных витаминов снижается иммунитет. Зимой нам всегда не хватало солнышка, да и весной пока его еще мало присутствует, поэтому нужен витамин D. Хотя бы профилактические дозировки для тех, у кого нет дефицита. Потом витамин C. Это мощнейший антиоксидант. Это могут быть цитрусовые, брокколи, картофель», — сказала Ирина Писарева. «У многих в этот период сохнут, трескаются губы. В этом могут помочь жирорастворимые витамины А и E. Если их не хватает из продуктов питания, то их надо принимать в виде БАД. Также хочу сказать по приему витаминов группы B, потому что они помогают повысить иммунитет, улучшить настроение, влияют на спокойствие и нервную систему. Но здесь нужно проконсультироваться с врачом о приеме этих биологически активных добавок», — добавила нутрициолог. «Магний также в этот период будет очень актуален. В России у многих дефицит по этому минералу. Железо уже по анализам и по назначению врача. Также хотела бы упомянуть цинк, потому что он тесно связан с иммунитетом и помогает организму производить активную форму витамина A», — заключила специалист.