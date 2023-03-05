Ученики сломали в новой курганской школе мебель и унитазы

Ученики испортили мебель в новой школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В новой школе села Кетово Курганской области ученики сломали мебель и унитазы. Об этом URA.RU рассказали родители школьников. Они также отметили, что технический персонал не справляется с поддержанием чистоты в школе.

«Ученики Кетовской школы успели разнести мебель в новом здании. Дети даже унитазы умудрились сломать. Тем, кто выступал за скорейшее разрешение вопроса о выкупе здания новой школы у застройщика, обидно за такое поведение детей», — рассказали родители школьников.

В администрации Кетовского округа на запрос URA.RU подтвердили, что некоторое школьное имущество было испорчено — сломаны стойки гардероба и унитазы. Однако поломки уже устранены по инициативе и за счет родителей учеников. Что касается нехватки уборщиц, в школе дополнительные ставки технического персонала не введены, так как имеющиеся вакансии были укомплектованы. «В настоящее время объявлен аукцион на приобретение поломоечных машин», — отметили в администрации округа. Техника поможет уборщицам справляться с обязанностями на площадях школы.

Ранее URA.RU писало, что новая школа в селе Кетово на 1100 мест начала работать с января 2023 года, хотя была построена компанией «Эверест» в 2019 году. Несколько лет здание пустовало, так как власти и застройщик не могли договориться о цене выкупа школы. В феврале в Кетовской школе приостановлен подвоз учеников из соседних поселков из-за увольнения водителя школьного автобуса. Сейчас чиновники ищут работника на вакансию водителя.