Министр Кравцов в режиме онлайн открыл кетовскую школу

Министр просвещения России принял участие в открытии новой школы в курганском селе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в онлайн-режиме открыл в селе Кетово новую школу на 1100 мест. Участие в церемонии глава федерального ведомства принял в режиме видеоконференцсвязи, передает корреспондент URA.RU.

«В церемонии открытия школы в селе Кетово участие приняли министр просвещения Сергей Кравцов, сенаторы Сергей Муратов и Елена Перминова, губернатор Курганской области Вадим Шумков, замглавы региона по социальной политике Лариса Кокорина директор департамента образования и науки региона Андрей Кочеров», — передает корреспондент агентства. Также на церемонии присутствовали заместитель председателя Курганской областной думы Евгений Кафеев и глава Кетовского округа Олег Язовских.

Ранее URA.RU сообщало, что на открытие школы также приглашали председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Школу в селе Кетово построили в 2019 году, но о цене выкупа властям и застройщику удалось договориться только в 2022 году. Перед выкупом состояние школы проверил губернатор Курганской области Вадим Шумков.