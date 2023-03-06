Тюменский сенатор СФ Тараканов: слова экономиста Сакса усилят пацифистские настроения в США

06 марта 2023 в 05:36 Размер текста - 17 +

Позиция Джеффри Сакса сильно повлияет на США, считает Павел Тараканов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления советника генсекретаря ООН и американского экономиста Джеффри Сакса о безрассудной политике США серьезно усилят пацифистские настроения в стране и могут изменить отношение к конфликту на Украине. Такое мнение высказал сенатор Совфеда от Тюменской области Павел Тараканов. «Партия мира в США получила очень серьезную публичную поддержку. Известный американский экономист с мировым именем Джеффри Сакс обрушился на американский истеблишмент с разгромной критикой. <…> С моей точки зрения, эта статья может явиться переломным моментом в изменении отношения многих в элите США и других западных странах в отношении происходящего на Украине», — отреагировал Тараканов в своем telegram-канале на интервью Сакса для американской газеты New Yorker. Он также уточнил, что важной частью этого станет то, что многие западные политики прочитают эту статью и задумаются насчет своей позиции. Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции на Украине с целью демилитаризировать и денацифицировать киевский режим. По словам американского экономиста Джеффри Сакса, власти США еще в 1990-е годы начали вести политику так, что отношения с РФ оказались испорчены. Он считает, что нынешний конфликт Москвы и Киева в частности вызван позицией Вашингтона, считавшей мир однополярным, передает New Yorker . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявления советника генсекретаря ООН и американского экономиста Джеффри Сакса о безрассудной политике США серьезно усилят пацифистские настроения в стране и могут изменить отношение к конфликту на Украине. Такое мнение высказал сенатор Совфеда от Тюменской области Павел Тараканов. «Партия мира в США получила очень серьезную публичную поддержку. Известный американский экономист с мировым именем Джеффри Сакс обрушился на американский истеблишмент с разгромной критикой. <…> С моей точки зрения, эта статья может явиться переломным моментом в изменении отношения многих в элите США и других западных странах в отношении происходящего на Украине», — отреагировал Тараканов в своем telegram-канале на интервью Сакса для американской газеты New Yorker. Он также уточнил, что важной частью этого станет то, что многие западные политики прочитают эту статью и задумаются насчет своей позиции. Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции на Украине с целью демилитаризировать и денацифицировать киевский режим. По словам американского экономиста Джеффри Сакса, власти США еще в 1990-е годы начали вести политику так, что отношения с РФ оказались испорчены. Он считает, что нынешний конфликт Москвы и Киева в частности вызван позицией Вашингтона, считавшей мир однополярным, передает New Yorker.