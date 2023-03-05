В ХМАО на 8 марта придут тридцатиградусные морозы

В ХМАО на праздник придет резкое похолодание Фото: Александр Елизаров © URA.RU

К 8 марта в ХМАО придет похолодание до -32 градусов, при этом днем в отдельных районах округа температура будет подниматься до 1-4 градусов ниже нуля. Прогноз погоды подготовили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«6 марта небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Температура ночью -7,-12 градусов, по северу -19,-24 градуса, днем -1,-6 градусов. 7 марта ночью: Небольшой, местами умеренный снег, по северо-западу преимущественно без осадков. Температура -9,-14 градусов, по северу -24,-29 градусов. Днем: Местами небольшой снег. Температура -10,-15 градусов, местами до -3 градусов. 8 марта преимущественно без осадков, по юго-западу ночью снег, днем небольшой снег. Температура ночью -18,-23 градуса, при прояснениях -27,-32 градуса, днем -10,-15 градусов, местами до -4 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

По информации онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске температура начнет опускаться от -3 градусов в понедельник до -17 градусов в среду. После этого, к концу недели, синоптики прогнозируют потепление до +2 градусов. В понедельник ожидается снег. Ветер до 11 м/с.

В Сургуте также начнет холодать и к 8 марта опустится от -3 до -19 градусов. В четверг температура воздуха составит 17 градусов ниже нуля, а ночью опустится до -26 градусов. При этом уже в пятницу синоптики обещают потепление до +1 градуса. Ветер до 9 м/с.

В Нижневартовске в понедельник и вторник будет небольшой снег. Температура начнет опускаться от -4 градусов в понедельник до -20 градусов в четверг. Ветер до 11 м/с.