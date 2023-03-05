В Перми скончался экс-глава регионального избиркома

Умер экс-глава избирательной комиссии Пермской области Анатолий Лебедев

06 марта 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Прощание состоится 7 марта в помещении органного концертного зала Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ушел из жизни бывший председатель избирательной комиссии Пермской области Анатолий Лебедев. Заслуженный юрист России возглавлял избирком с 1994 по 2007 годы. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе избирательной комиссии. «Подтверждаем. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказал собеседник агентства. Гражданская панихида состоится 7 марта в 12:00. Церемония пройдет в помещении органного концертного зала.

Ушел из жизни бывший председатель избирательной комиссии Пермской области Анатолий Лебедев. Заслуженный юрист России возглавлял избирком с 1994 по 2007 годы. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе избирательной комиссии. «Подтверждаем. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказал собеседник агентства. Гражданская панихида состоится 7 марта в 12:00. Церемония пройдет в помещении органного концертного зала.