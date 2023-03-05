В Перми скончался экс-глава регионального избиркома

Прощание состоится 7 марта в помещении органного концертного зала
Ушел из жизни бывший председатель избирательной комиссии Пермской области Анатолий Лебедев. Заслуженный юрист России возглавлял избирком с 1994 по 2007 годы. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе избирательной комиссии.
«Подтверждаем. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказал собеседник агентства.
Гражданская панихида состоится 7 марта в 12:00. Церемония пройдет в помещении органного концертного зала.
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