05 марта 2023
04 марта 2023

В Перми скончался экс-глава регионального избиркома

Умер экс-глава избирательной комиссии Пермской области Анатолий Лебедев
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание состоится 7 марта в помещении органного концертного зала Фото:

Ушел из жизни бывший председатель избирательной комиссии Пермской области Анатолий Лебедев. Заслуженный юрист России возглавлял избирком с 1994 по 2007 годы. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе избирательной комиссии.

«Подтверждаем. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказал собеседник агентства.

Гражданская панихида состоится 7 марта в 12:00. Церемония пройдет в помещении органного концертного зала.

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Ушел из жизни бывший председатель избирательной комиссии Пермской области Анатолий Лебедев. Заслуженный юрист России возглавлял избирком с 1994 по 2007 годы. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе избирательной комиссии. «Подтверждаем. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказал собеседник агентства. Гражданская панихида состоится 7 марта в 12:00. Церемония пройдет в помещении органного концертного зала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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