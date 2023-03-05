Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как выбрать цветы на 8 марта

Роспотребнадзор ХМАО опубликовал рекомендации по выбору цветов на 8 марта

06 марта 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как выбрать свежие цветы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В преддверии праздника 8 марта Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как выбрать самые свежие цветы. Прежде всего стоит обратить внимание на стебли и раскрытие бутона у цветов. При этом большое количество пестрых украшений в букете может быть уловкой продавцов. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Югры. «Обратите внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим. Степень раскрытия бутона еще один важный показатель того, простоит букет только один день или намного дольше. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Полностью раскрытый бутон может быть красивым, но срок жизни такого цветка значительно меньше», — рассказали в Роспотребнадзоре. Также специалисты посоветовали обратить внимание на эластичность лепестков. Для этого можно отогнуть лепесток, у свежих цветов он вернется на место и примет прежнюю форму. «У растений „не первой свежести“ лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно — слегка подсохшими, они с трудом возвращаются на место и нередко осыпаются при любом прикосновении», — сказано в сообщении. И предупредили, что искусственные украшения могут специально отвлекать внимание покупателя от несвежих цветов. «Если вокруг бутона есть оборка из яркой фольги или другие декорации, которые вы не заказывали, скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного в букете — его свежести», — предупредили специалисты Роспотребнадзора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В преддверии праздника 8 марта Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как выбрать самые свежие цветы. Прежде всего стоит обратить внимание на стебли и раскрытие бутона у цветов. При этом большое количество пестрых украшений в букете может быть уловкой продавцов. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Югры. «Обратите внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим. Степень раскрытия бутона еще один важный показатель того, простоит букет только один день или намного дольше. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Полностью раскрытый бутон может быть красивым, но срок жизни такого цветка значительно меньше», — рассказали в Роспотребнадзоре. Также специалисты посоветовали обратить внимание на эластичность лепестков. Для этого можно отогнуть лепесток, у свежих цветов он вернется на место и примет прежнюю форму. «У растений „не первой свежести“ лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно — слегка подсохшими, они с трудом возвращаются на место и нередко осыпаются при любом прикосновении», — сказано в сообщении. И предупредили, что искусственные украшения могут специально отвлекать внимание покупателя от несвежих цветов. «Если вокруг бутона есть оборка из яркой фольги или другие декорации, которые вы не заказывали, скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного в букете — его свежести», — предупредили специалисты Роспотребнадзора.