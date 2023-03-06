В Пермском крае мэр похвастался крепкой семьей своего родного брата. Фото

06 марта 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Глава Октябрьского Георгий Поезжаев поздравил своего старшего брата и его супругу с золотой свадьбой Фото: Александр Елизаров © URA.RU Глава Октябрьского округа (Пермский край) Георгий Поезжаев показал семью родного брата Ивана, который отметил с супругой Татьяной золотую свадьбу. На странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте» опубликована фотография семьи Поезжаевых в компании с родственником. «50 лет назад загорелся огонь домашнего очага семьи Поезжаевых Ивана Васильевича и Татьяны Ивановны, проживающих в поселке Октябрьский. 5 марта в отделе ЗАГС супруги отпраздновали свой золотой юбилей. С теплыми словами поздравления к ним обратился глава округа Георгий Васильевич Поезжаев, пожелав юбилярам здоровья, долголетия и счастливой жизни в окружении детей, внуков, правнуков и родных людей, — указала пресс-служба Октябрьского округа. В беседе с корреспондентом URA.RU Георгий Поезжаев рассказал, что Иван является самым старшим братом в его семье. «Нас в семье всего девять человек: пятеро братьев и четыре сестры. Иван как раз самый старший», — отметил мэр. Чиновник также добавил, что чета Поезжаевых всю жизнь прожила в родном поселке: брат Ивана Васильевич работал сфере нефтяной промышленности, а его супруга Татьяна — в потребительской сфере. Георгий Поезжаев (слева) пожелал своим родственникам, отметившим 50-летие совместной жизни, долголетия и счастливой жизни Фото: администрация Октябрьского городского округа, «ВКонтакте»

Глава Октябрьского округа (Пермский край) Георгий Поезжаев показал семью родного брата Ивана, который отметил с супругой Татьяной золотую свадьбу. На странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте» опубликована фотография семьи Поезжаевых в компании с родственником. «50 лет назад загорелся огонь домашнего очага семьи Поезжаевых Ивана Васильевича и Татьяны Ивановны, проживающих в поселке Октябрьский. 5 марта в отделе ЗАГС супруги отпраздновали свой золотой юбилей. С теплыми словами поздравления к ним обратился глава округа Георгий Васильевич Поезжаев, пожелав юбилярам здоровья, долголетия и счастливой жизни в окружении детей, внуков, правнуков и родных людей, — указала пресс-служба Октябрьского округа. В беседе с корреспондентом URA.RU Георгий Поезжаев рассказал, что Иван является самым старшим братом в его семье. «Нас в семье всего девять человек: пятеро братьев и четыре сестры. Иван как раз самый старший», — отметил мэр. Чиновник также добавил, что чета Поезжаевых всю жизнь прожила в родном поселке: брат Ивана Васильевич работал сфере нефтяной промышленности, а его супруга Татьяна — в потребительской сфере.