В Пермском крае мэр похвастался крепкой семьей своего родного брата. Фото

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, офис, букет, цветы, белые розы
Глава Октябрьского Георгий Поезжаев поздравил своего старшего брата и его супругу с золотой свадьбой Фото:

Глава Октябрьского округа (Пермский край) Георгий Поезжаев показал семью родного брата Ивана, который отметил с супругой Татьяной золотую свадьбу. На странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте» опубликована фотография семьи Поезжаевых в компании с родственником.

«50 лет назад загорелся огонь домашнего очага семьи Поезжаевых Ивана Васильевича и Татьяны Ивановны, проживающих в поселке Октябрьский. 5 марта в отделе ЗАГС супруги отпраздновали свой золотой юбилей. С теплыми словами поздравления к ним обратился глава округа Георгий Васильевич Поезжаев, пожелав юбилярам здоровья, долголетия и счастливой жизни в окружении детей, внуков, правнуков и родных людей, — указала пресс-служба Октябрьского округа.

В беседе с корреспондентом URA.RU Георгий Поезжаев рассказал, что Иван является самым старшим братом в его семье. «Нас в семье всего девять человек: пятеро братьев и четыре сестры. Иван как раз самый старший», — отметил мэр. Чиновник также добавил, что чета Поезжаевых всю жизнь прожила в родном поселке: брат Ивана Васильевич работал сфере нефтяной промышленности, а его супруга Татьяна — в потребительской сфере.

Георгий Поезжаев (слева) пожелал своим родственникам, отметившим 50-летие совместной жизни, долголетия и счастливой жизни
Фото:

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Глава Октябрьского округа (Пермский край) Георгий Поезжаев показал семью родного брата Ивана, который отметил с супругой Татьяной золотую свадьбу. На странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте» опубликована фотография семьи Поезжаевых в компании с родственником. «50 лет назад загорелся огонь домашнего очага семьи Поезжаевых Ивана Васильевича и Татьяны Ивановны, проживающих в поселке Октябрьский. 5 марта в отделе ЗАГС супруги отпраздновали свой золотой юбилей. С теплыми словами поздравления к ним обратился глава округа Георгий Васильевич Поезжаев, пожелав юбилярам здоровья, долголетия и счастливой жизни в окружении детей, внуков, правнуков и родных людей, — указала пресс-служба Октябрьского округа. В беседе с корреспондентом URA.RU Георгий Поезжаев рассказал, что Иван является самым старшим братом в его семье. «Нас в семье всего девять человек: пятеро братьев и четыре сестры. Иван как раз самый старший», — отметил мэр. Чиновник также добавил, что чета Поезжаевых всю жизнь прожила в родном поселке: брат Ивана Васильевич работал сфере нефтяной промышленности, а его супруга Татьяна — в потребительской сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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