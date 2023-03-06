Пригожин высказался о планах на президентские выборы 2024 года

Пригожин подчеркнул, что не имеет политических амбиций в плане президентских выборов 2024 года

06 марта 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин заявил, что политических амбиций у него нет в контексте предстоящих президентских выборов Фото: Илья Московец © URA.RU Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что у него нет политических амбиций и его задача заключается в том, чтобы воевать за свою страну. Таким образом он ответил на слухи о том, что его воспринимают как весомую политическую фигуру в предстоящих президентских выборах. «Многократно обсуждали вопрос моих политических амбиций. Никаких политических амбиций у меня нет. Наша задача — воевать и защищать интересы Российской Федерации», — уточнил Евгений Пригожин. Его слова приводит пресс-служба в своем telegram-канале. ЧВК «Вагнер» под управлением Пригожина активно участвует в спецоперации РФ на территории Украины. В настоящий момент бойцы военной компании ведут борьбу за город Бахмут (Артемовск). Сам Пригожин высказывался, что в настоящий момент операцию завершать нельзя, иначе Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление, совместно с НАТО.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что у него нет политических амбиций и его задача заключается в том, чтобы воевать за свою страну. Таким образом он ответил на слухи о том, что его воспринимают как весомую политическую фигуру в предстоящих президентских выборах. «Многократно обсуждали вопрос моих политических амбиций. Никаких политических амбиций у меня нет. Наша задача — воевать и защищать интересы Российской Федерации», — уточнил Евгений Пригожин. Его слова приводит пресс-служба в своем telegram-канале. ЧВК «Вагнер» под управлением Пригожина активно участвует в спецоперации РФ на территории Украины. В настоящий момент бойцы военной компании ведут борьбу за город Бахмут (Артемовск). Сам Пригожин высказывался, что в настоящий момент операцию завершать нельзя, иначе Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление, совместно с НАТО.