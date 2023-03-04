Пригожин объяснил, почему сейчас нельзя завершать спецоперацию

Пригожин: Украина перейдет все «красные линии», если завершить СВО сейчас
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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, stock
Украина захочет вернуть утраченные территории, считает Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не может завершить спецоперацию на Украине прямо сейчас, так как через какое-то время Вооруженные силы Украины совместно с НАТО могут начать наступление для возвращения территорий. Такое мнение высказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин заявил, что спецоперацию можно завершить хоть завтра, если отвести войска. Но в таком случае Украина может начать ответное наступление, считает он. «Абсолютно уверен, что Украина при помощи блока НАТО пойдет прорывать эти „красные линии“ и возвращать те территории, которые принадлежали ей до 2014 года, а может с бонусом. Тогда, вероятнее всего, опять начнется… Но эта история может оказаться еще более трагичной и кровопролитной, чем первая. Поэтому бороться за Россию нужно здесь и сейчас», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

На Украине требуют вывести российские войска, чтобы начать переговоры. Офицер разведки морской пехоты США в отставке и экс-инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер считает, что Украина фактически уже проиграла России. Если Украина потерпит поражение, то ей придется отдать часть территорий, заявлял обозреватель Майкл Гай в своей статье для The National Interest.

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Россия не может завершить спецоперацию на Украине прямо сейчас, так как через какое-то время Вооруженные силы Украины совместно с НАТО могут начать наступление для возвращения территорий. Такое мнение высказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Евгений Пригожин заявил, что спецоперацию можно завершить хоть завтра, если отвести войска. Но в таком случае Украина может начать ответное наступление, считает он. «Абсолютно уверен, что Украина при помощи блока НАТО пойдет прорывать эти „красные линии“ и возвращать те территории, которые принадлежали ей до 2014 года, а может с бонусом. Тогда, вероятнее всего, опять начнется… Но эта история может оказаться еще более трагичной и кровопролитной, чем первая. Поэтому бороться за Россию нужно здесь и сейчас», — приводит слова Пригожина его пресс-служба. На Украине требуют вывести российские войска, чтобы начать переговоры. Офицер разведки морской пехоты США в отставке и экс-инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер считает, что Украина фактически уже проиграла России. Если Украина потерпит поражение, то ей придется отдать часть территорий, заявлял обозреватель Майкл Гай в своей статье для The National Interest.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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