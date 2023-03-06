Инсайд: начальник полиции ХМАО получит повышение

Главе полиции ХМАО Сатретдинову прочат перевод в ГУВД по Волгоградской области

Главу УМВД ХМАО Дамира Сатретдинова переведут в Волгоградскую область Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главе УМВД ХМАО Дамиру Сатретдинову предрекают, что он возглавит главное управление министерства внутренних дел РФ по Волгоградской области и, в таком случае, получит погоны генерал-лейтенанта. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Говорят, что вопрос о переводе Сатретдинова в Волгоградскую область уже решен. Для него — это однозначное повышение. Регион больше по населению, там создано областное главное управление внутренних дел, что дает возможность получить звание генерал-лейтенанта. Но назначения подобного уровня подписываются указом президента РФ [Владимира Путина]. Вероятно, что перевод Сатретдинова может состояться либо перед 9 мая, либо осенью, перед днем полиции», — утверждает инсайдер. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. В пресс-службе УМВД по Волгоградской области не ответили на звонок журналиста агентства.

Сатретдинов был назначен на должность начальника УМВД по ХМАО в октябре 2020 года. До этого (с 2017 по 2020 год) служил начальником полиции УМВД России по Астраханской области, куда пришел в 2012 году, покинув пост заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области. В органах внутренних дел служит с 1994 года, начав с должности оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского районного ОВД города Астрахани.